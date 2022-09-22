سامسونغ ستطلق الروبوت المساعد GEMS Hip في ديسمبر

تعتزم شركة سامسونج إطلاق الروبوت الهيكلي المساعد GEMS Hip الذي يمكن للأفراد ارتداؤه، في شهر ديسمبر، بحسب تقرير جديد نشره موقع ”بزنس كوريا“.

وعلى الرغم من أن GEMS Hip قد لا يدخل الإنتاج الضخم على نطاق واسع قبل النصف الثاني من عام 2023 ، إلا أن سامسونج قد تطلق الروبوت المساعد بأعداد محدودة في ديسمبر على أقرب تقدير.

وقد تتكون الدفعة الأولى من الروبوتات المساعدة GEMS Hip من 50,000 وحدة، مع العلم أن سامسونج لن تقوم بتجميع الروبوتات في منشآتها، بحسب موقع ”سام موبيل.

وتفكر الشركة بعناية في هذا الجانب لعدة أسباب، أحدها: أنه من المفترض أن يتم تصنيف GEMS Hip كجهاز طبي، والآخر هو أن GEMS Hip يمكن أن يصبح المنتج الرائد في تشكيلة سامسونج الروبوتية؛ ما يعني أن الشركة تريد الحصول على كل شيء بشكل صحيح قبل الالتزام بالإنتاج بالجملة.

وسيتم إطلاق المنتج، الذي على شهادة السلامة ISO 13482 في عام 2020، في المناطق التي ينمو فيها الطلب على الروبوتات القابلة للارتداء، مثل كوريا والولايات المتحدة، وتخطط الشركة لإطلاق نوعين من GEMS Hip ، أحدهما للتمرين والآخر للاستخدام الطبي.

ويؤكد التقرير أنه تم بالفعل الانتهاء من مراجعة التصميم الداخلي والتسويق لروبوت GEMS Hip، وتم تحديد مواصفاته التفصيلية. ومع ذلك، تفكر الشركة في تصميم نسخة الإنتاج الضخم من المنتج.

ومن المعروف أن الدفعة الأولية للإنتاج هي 50000 وحدة، ويتوقع الخبراء أن كمية الإنتاج ستتغير وفقًا لظروف السوق. ويتم توريد الأجزاء الرئيسة من قبل الشركات الكورية.

وسيتم التعامل مع التجميع النهائي بواسطة Intops، وهي شركة تصنيع تنتج أجهزة وأجزاء المعلومات والاتصالات والأجهزة الطبية والروبوتات. وستقوم Intops بشراء قطع غيار من الشركاء وتقديم خدمات شاملة، مثل: الإنتاج، والتجميع، وخدمات ما بعد البيع.

وتروج سامسونج لسلسلة من الروبوتات، هي: روبوت التدبير المنزلي Bot Handy، وروبوت التفاعل Bot Eye، والأفاتار AI، وروبوت تقديم الطعام bot Serving، وروبوت خدمة العملاء Samsung Bot، وروبوت المساعدة على المشي القابل للارتداء GEMS Hip.

ومن المرجح أن يتم إنتاج كميات كبيرة من GEMS Hip في النصف الثاني من العام المقبل، ويستغرق الأمر ثلاثة أشهر على الأقل لبدء ذلك الحجم الإنتاجي بعد الكشف عن الروبوت.

وتفكر سامسونج إلكترونيكس وشركاؤها في بدء الإنتاج الضخم على نطاق واسع في النصف الثاني من عام 2023 على أبعد تقدير.