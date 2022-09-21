"فيسبوك" تضيف ميزات جديدة لزيادة التفاعل بين صناع المحتوى ومتابعيهم

أطلقت شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا، العديد من الميزات الجديدة عبر شبكة التواصل الاجتماعي التابعة لها ”فيسبوك“، والتي من شأنها تقديم المساعدة لصناع المحتوى والمبدعين للتواصل بشكل أكبر مع متابعيهم.

وأعلنت ”ميتا“ عن إعداد جديد للمبدعين الذين يقدمون محتوى حصريًا لكبار المعجبين والمشتركين، حيث يمكن لصناع المحتوى تفعيل ذلك من خلال الانتقال إلى ”إعدادات الجمهور“ (أو Audience Settings) وتحديد ”أهم المعجبين“ عند كتابة منشور جديد.

كما ألمحت الشركة إلى أنها تعمل على إطلاق إعداد جديد في المستقبل القريب، يسمح للمبدعين بمنح بعض المعجبين ”إمكانية الوصول المبكر“ إلى محتوى خاص وحصري.

كما أطلقت الشركة أيضًا ميزة ”مصادقة منشئ المحتوى“ (أو Creator Endorsement)، والتي تمنح المبدعين إمكانية إبراز أو الترويج لبعضهم البعض، بالإضافة إلى دعوة متابعيهم لمتابعة صانع محتوى آخر، حيث سيتلقى المتابعون إشعارًا يسألهم عما إذا كانوا يريدون متابعة المبدع هذا الموصى به.

كما أضافت ”فيسبوك“ أيضًا علامة ”Rising Creator Labels“، لتسهيل عملية اكتشاف المستخدمين للمبدعين وصناع المحتوى الصاعدين على المنصة الرقمية.

وأشارت الشبكة الاجتماعية إلى أن هذه العلامة تظهر أن محتوى المبدع تلقى تفاعلًا قويًا من الجمهور، بالإضافة إلى استيفاء إرشادات الجودة والأصالة والنزاهة الخاصة بها.

وأوضحت ”فيسبوك“ أنه سيتم عرض التصنيف على صفحة صانع المحتوى وفي ”خلاصات“ المستخدمين ضمن دائرة عرض جديدة تقول ”اكتشف المزيد من صانعي المحتوى الصاعدين وتابعهم“، وذلك لمساعدة المبدعين على زيادة جمهورهم.

وعلاوة على ذلك، تعمل ”فيسيوك“ على طرح قوالب جديدة للمنشورات والقصص تُمكن صانعي المحتوى من الإشارة أو (mention) لأفضل المعجبين الجدد.

وتهدف المنصة من وراء هذه القوالب إلى مساعدة المبدعين على إظهار تقديرهم لدعم متابعيهم وزيادة التفاعل بشكل أكبر.

وأعلنت الشبكة الاجتماعية أنها أتاحت للمبدعين على نظام تشغيل ”iOS“ إمكانية الوصول إلى ميزة جديدة في ”شريط التنقل“ (Navigation Bar) الخاص بهم للسماح لهم بنشر قصة، أو مقطع ”ريل“، أو بدء بث مباشر بشكل أسهل وأسرع.

ولم توضح المنصة بعد موعد إتاحة الميزة للمبدعين على نظام ”أندرويد“.

وكانت ”فيسبوك“ أطلقت العديد من الميزات للمبدعين في الفترة الأخيرة، وكان من أبرزها ميزة (Music Revenue Sharing)، والتي تسمح لهم بتضمين الموسيقى المرخصة في مقاطع الفيديو الخاصة بهم على المنصة، بالإضافة إلى كسب حصة من عائد أرباح الإعلانات.

وبمعنى آخر، كلما استخدم صانع المحتوى مقاطع الموسيقى المرخصة في مقاطع الفيديو الخاصة به لمدة 60 ثانية أو أكثر، يمكنه كسب المال من تلك المقاطع من خلال الإعلانات.