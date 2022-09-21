سامسونغ تعمل على إطلاق جهازين جديدين قابلين للانزلاق

تعمل شركة سامسونج على جهازين جديدين قابلين للانزلاق يعملان بتقنية العرض المرنة، وهو ما تأكد بعد تقدم الشركة الكورية الجنوبية بطلب للحصول على علامات تجارية جديدة تخص الجهازين.

وظهر تطبيقان جديدان من Samsung Display في KIPRIS (خدمة معلومات حقوق الملكية الفكرية الكورية)، وهما يحصلان على تأمين للاسمين ”Slidable Flex Solo“ و ”Slidable Flex Duet“.

وعرضت سامسونج مفاهيم الأجهزة القابلة للانزلاق في معرض Display Week في وقت سابق من هذا العام، وتم تسمية نموذج أولي مؤقتًا باسم ”Slidable Wide“، بحسب ما أورده موقع ”سام موبيل“.

وقال الموقع في تقريره، قد ترتبط العلامة التجارية Slidable Flex Duet الجديدة بهذا المفهوم، ولكن من الصعب التنبؤ كيف ستتغير حافظة شاشات سامسونج القابلة للطي وتتطور في السنوات المقبلة.

ومن الناحية العملية، يتميز النموذج الأولي Slidable Wide بشاشة مرنة مدسوسة بعيدًا داخل جهاز يمكن أن ينزلق من جوانبه لتوسيع منطقة المشاهدة.

واستكشفت الشركة عدة مفاهيم بناءً على تقنية العرض القابلة للطي، بما في ذلك السيارات الهجينة المزدوجة القابلة للطي والمزودة بطاولة هاتف والمعروفة باسم Flex S و Flex G، وقد تم بالفعل تسجيل هذه الأسماء كعلامة تجارية.

وبقدر ما تذهب السوق الاستهلاكية، استخدمت سامسونج فقط تقنية العرض القابلة للطي لتطوير هواتف قابلة للطي. ومع ذلك، تقوم الشركة بتجربة العديد من التصاميم الأخرى وقد تصدر جهازًا دفتريًّا قابلًا للطي في العام المقبل.

ونظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر المحمولة ”قابلة للطي“ افتراضيًّا، فمن المفترض أن يحل هذا الطراز الجديد محل لوحة المفاتيح بشاشة لمس ضخمة تمتد عبر سطح الجهاز بالكامل.

وفي الماضي، قالت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة إنها لن تصدر أي أجهزة جديدة قابلة للطي أو الانزلاق أو التدحرج حتى تثبت سلسلة Z Fold و Z Flip قوتها.

ولكن بعد بضع سنوات في السوق، يبدو أنهم فعلوا ذلك بالضبط، على الأقل بالحكم على أرقام الطلبات المسبقة وأرقام المبيعات وتلافي أي مخاوف قد تكون لدى بعض المستخدمين.

ويتوقع مراقبون أن سوق الأجهزة القابلة للطي يمكن أن يستوعب 23 طرازًا ضخمًا العام المقبل، من مجموعة متنوعة من العلامات التجارية؛ ما يعني أن سامسونج قد تكون مستعدة أخيرًا لتوسيع مجموعة أجهزتها القابلة للطي.

ويختم التقرير بالقول إنه يبقى أن نرى ما إذا كانت الخطوة التالية ستكون جهازًا مزدوج الطي، أو جهاز كمبيوتر محمولًا يعتمد على تقنية عرض قابلة للطي، أو جهازًا لوحيًّا قابلًا للانزلاق.