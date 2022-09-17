تدخل بشري يدفع روبوت "ديليفري" لاقتحام منطقة محظورة

تسبب تدخل بشري في ارتكاب روبوت توصيل طلبات ”ديليفري“ خطأ قانونيا كان مبرمجًا على تجنبه، حيث اقتحم الروبوت الذي يشبه عربة الأطفال منطقة محظورة تجري فيها تحقيقات شرطية في لوس أنجلوس.

وأظهر مقطع فيديو، حظي بنسبة مشاهدة عالية، الروبوت وهو يتجاوز منطقة وضعت فيها الشرطة شريطًا أصفر لمنع المرور فيها؛ حيث كانت تحقق في الاشتباه في عملية إطلاق نار بمدرسة ثانوية.

وقبل العبور المثير للجدل، أخذ الروبوت يحوم في أركان الشارع، وبدى مرتبكا بعض الشيء، حتى اندفع بشكل مفاجئ نحو الشريط الأصفر الموجود حول منطقة التحقيق، وهنا رفع أحد الأشخاص الشريط ليواصل الروبوت شق طريقه بشكل أثار دهشة الحاضرين.

A food delivery robot forces it’s way across a police crime scene. pic.twitter.com/T5DaET5Q5b — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) September 13, 2022

من جانبها، قالت شركة Serve Robotics المشغلة للروبوت في تصريحات لموقع ”تك كرانش“، إن نظام القيادة الذاتية للروبوت لم يقرر العبور وتجاوز مسرح الجريمة من تلقاء نفسه، موضحة أن الخطوة كانت من اختيار العامل البشري الذي كان يشغل الروبوت عن بعد.

وتتمتع روبوتات التوصيل الخاصة بالشركة بما يسمى الاستقلالية من المستوى 4، مما يعني أنها تستطيع قيادة نفسها في ظل ظروف معينة دون الحاجة إلى وجود إنسان لتولي المهمة.

لكن لدى شركة Serve Robotics سياسة تتطلب من المشغل البشري مراقبة الروبوت الخاص به عن بُعد ومساعدته في كل تقاطع.

ووفقا لذلك، يمكن للعامل البشري التحكم عن بُعد بالروبوت إذا واجه عقبات مثل منطقة بناء أو شجرة ساقطة ولا يمكنه معرفة كيفية التنقل حوله في غضون 30 ثانية.

وفي حالة المقطع المتداول، اقترب الروبوت، الذي انتهى للتو من تسليم طلبيته، من التقاطع وتولى عامل بشري المسؤولية، وفقًا لسياسة التشغيل الداخلية للشركة.

وقال علي كاشاني الرئيس التنفيذي للشركة: في البداية، توقف المشغل البشري مؤقتًا عند شريط التحذير الأصفر. ولكن عندما رفع المارة الشريط و ”لوحوا له“ على ما يبدو، قرر المشغل البشري المضي قدمًا.

وعلق قائلًا: ”الشيء المضحك هو أن الروبوت فعل الشيء الصحيح؛ والخطأ كان من المشغل البشري الذي قرر الاستمرار في عبور الروبوت“.

وتابع كاشاني: ”بغض النظر عن السبب في هذا الخطأ، لكن ما كان ينبغي أن يحدث“.