ابتكار أدوات مطبخ ذكية تجعل مذاق الطعام أكثر لذة وصحة‎‎

ابتكر باحثون يابانيون أدوات مطبخ ذكية تعتمد على الكهرباء لجعل الطعام أكثر ملوحة ولذيذًا، دون إضافة أي ملح إضافي.

ويجعل الملح مذاق الطعام أفضل بكثير، ولكنه أيضًا عنصر خطير للغاية يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، عند تناوله بكميات زائدة.

ولكن ماذا لو استطعنا جعل طعم الطعام مالحًا دون استخدام أي ملح؟، هذا ما عمل عليه العلماء في جامعة ميجي والمطورون Kirin Holdings منذ عدة سنوات حتى الآن.

وفي شهر أبريل/ نيسان، قدم الفريق العلمي أول ابتكاراتهم وهو عبارة عن- زوج من عيدان تناول الطعام الذكية – ولكن لديهم الآن بعض المنتجات التجارية الجاهزة للعرض على الرفوف.

وعملت أعواد الأكل الذكية على النحو المنشود – فقد نقلت أيونات الصوديوم من الطعام إلى فم المستخدم لخلق إحساس معزز بالملوحة – ولكن كانت لديهم مشكلة كبيرة أيضًا.

فبسبب سطحها المحدود، يجب توصيل عيدان تناول الطعام بمصدر طاقة على ساعد المستخدم، ومع ذلك، فإن أحدث الأواني التي ابتكرها الفريق الذي يقف وراء المشروع لا تعاني من مثل هذه القيود.

وتتميز الملعقة الذكية والوعاء، وهما جزء من المشروع، بمساحة واسعة لبطارية مدمجة، لذلك لم يعد عليك القلق بشأن توصيلهما بمصدر طاقة في كل مرة تستخدمهما.

وبحسب ما ذكرت SoraNews24، فإن الملعقة الذكية الجديدة والوعاء يمكن أن يجعلا مذاق الطعام أكثر ملوحة بمقدار 1.5 مرة، وهي أخبار مرحب بها للعديد من الأشخاص الذين يحبون الطعام المالح، لكنهم بحاجة إلى مراقبة تناول الملح لأسباب صحية.

والأفضل من ذلك هو الأخبار التي تفيد بأن الأواني الذكية الجديدة جاهزة للتسويق ومن المتوقع أن تصل إلى السوق اليابانية في أوائل العام المقبل.

وسيطلق على المنتجات الجديدة اسم Erekisoruto، وستحتوي على بطاريات مدمجة، وفيما يتعلق بالسعر فهو غير معروف حتى الآن.