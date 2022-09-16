باحثون يكشفون سرَّ حلقات زحل الأيقونية

توصلت دراسة جديدة إلى أن حلقات زحل الشهيرة التي تحيط بالكوكب قد تكون نتيجة اصطدام قمر قديم بالكوكب قبل حوالي 160 مليون سنة.

وكان القمر المسمى ”Chrysalis“ يدور حول عملاق الغاز لعدة مليارات من السنين قبل أن يصطدم به ويتفكك، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“.

وأجرى باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) حسابات حددت التغيرات في محور دوران زحل بمرور الوقت.

تشير نتائجهم إلى أن جسمًا آخر كان يدور حوله ذات مرة، ولكن عندما اقترب جدًا من العملاق الغازي، تمزق إلى أشلاء وشكل الحلقات.

وبحسب العلماء، يفسر فقدان هذا القمر أيضًا سبب ميل زحل بزاوية 26.7 درجة في دورانه، وهو ما تدل عليه حلقاته السريعة.

قال المؤلف الرئيس جاك ويزدوم: ”تمامًا مثل شرنقة الفراشة، كان هذا القمر الصناعي نائمًا لفترة طويلة وأصبح نشطًا فجأة وظهرت الحلقات“.

ومنذ أوائل القرن الحادي والعشرين، اعتقد علماء الفلك أن ميل زحل يأتي من ”الرنين المداري“ للكوكب مع جاره نبتون.

ويكون لكوكبين رنين إذا كانت فترات مداريهما متزامنة ويمارسان تأثير جاذبية منتظمًا على بعضهما البعض.

ونشأت نظرية الرنين لأن زحل ”يتقدم“ – أو يتذبذب – حيث يدور بنفس معدل دوران مدار نبتون تقريبًا.

لكن الملاحظات التي أخذتها المركبة الفضائية كاسيني التابعة لناسا، والتي دارت حول زحل، منذ العام 2004 إلى العام 2017، أشارت إلى أن أكبر أقمارها ”تيتان“ يمكن أن يكون في الواقع مسؤولًا عن التذبذب.

وذلك لأن ”تيتان“ تهاجر بعيدًا عن زحل بشكل أسرع من المتوقع، بمعدل حوالي 11 سنتيمترًا في السنة، ولذا كان يُعتقد أن جاذبية القمر قد تتسبب في ميل الكوكب.

ومع ذلك، تعتمد هذه النظرية على لحظة القصور الذاتي لزحل – أو كيفية توزيع الكتلة في باطن الكوكب – والتي لا تزال غير معروفة.

ويمكن أن يتصرف ميلها بشكل مختلف، اعتمادًا على ما إذا كانت المادة أكثر تركيزًا في لبها أو باتجاه السطح.

وفي دراستهم، التي نُشرت في مجلة ”Science“، استخدم العلماء بعض الملاحظات الأخيرة التي أخذتها كاسيني لرسم خريطة لمجال جاذبية زحل. ثم استخدموا تلك البيانات لنمذجة توزيع الكتلة داخل الكوكب وحساب عزم القصور الذاتي.

لقد فوجئوا عندما اكتشفوا أن لحظة القصور الذاتي التي تم تحديدها حديثًا وضعت زحل بالقرب من نبتون، ولكن خارج نطاق الرنين مع نبتون.

يشير هذا إلى أن الكواكب ربما كانت متزامنة ذات يوم ولكنها لم تعد كذلك.