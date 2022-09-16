أمازون إيكو سيجيب على استفسارات مستخدمي أليكسا بالإعلانات‎‎

تحرص شركة أمازون عملاق التسوق الإلكتروني على دفع مالكي أجهزة المساعد الشخصي Alexa لشراء المزيد من الأشياء، وهذا هو الدافع الواضح وراء ميزتها الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً في مؤتمر Accelerate الخاص بالشركة.

وطرحت شركة أمازون خلال مؤتمر Amazon Accelerate ميزة جديدة لأجهزة ”إيكو“ تسمى ”Customers Ask Alexa“ والتي تتيح للعلامات التجارية إرسال إجاباتها الخاصة على الأسئلة التي قد تطرحها على الجهاز.

تتيح الميزة الجديدة لمساعد أمازون للعلامات التجارية إرسال إجاباتها الخاصة (على الأرجح في شكل التوصية بمنتجاتها الخاصة)، وربط المستفسر بواجهة متجر أمازون الخاصة بهم، حسب ما أورده موقع ”تيك كرانش“ التقني.

وفي السابق قدمت أليكسا نصائح عامة من الويب ومصادر أخرى ردًا على مثل هذه الاستفسارات. لكن الميزة الجديدة تحول الإجابات إلى مواقع للمنتجات.

ولا يعد ظهور الإعلانات في أعلى نتائج البحث بالأمر الجديد بالطبع، فهو جزء كبير من أعمال شركة غوغل، وقد نمت شركة أبل كذلك بشكل أكبر مع الإعلان داخل متجرها للتطبيقات ”أب ستور“.

وحتى عندما يبلغ المستخدمون والمطورون عن ذلك، فإنه يجعل من الصعب على الأشخاص العثور على ما يبحثون عنه لأن التوصيات العليا تعكس أعلى عرض سعر بدلاً من أفضل نتيجة.

وتُستخدم التفاعلات الصوتية من أجهزة ”إيكو“ Echo بالفعل لاستهداف المستهلكين بالإعلانات، ومشاركة البيانات حول طلباتهم (دون التسجيلات الصوتية نفسها) مع ما يصل إلى 41 شريك إعلان.

وقال راجيف ميهتا المدير العام لشركة Alexa Shopping: ”تعتبر أمازون العلامات التجارية خبراء في منتجاتها، من خلال هذه الإمكانية الجديدة، سهّلنا على العلامات التجارية التواصل مع العملاء للمساعدة في الإجابة عن الأسئلة الشائعة وإبلاغ قرارات الشراء بشكل أفضل“.

يجب أن تمر جميع الإجابات من خلال الإشراف على محتوى أليكسا وفحوص الجودة قبل تحديد الخيار الأنسب، على الرغم من أن ذلك لا يخفف من المخاوف من أن هذا نظاما يمكن إساءة استخدامه.

ستتوفر الميزة في Seller Central لمجموعة مختارة من العلامات التجارية بدءًا من أكتوبر 2022 على أساس الدعوة فقط مبدئيًا، مع خطط لنشرها لجميع العلامات التجارية المؤهلة في الولايات المتحدة في عام 2023.

ويكشف إعلان آخر من نفس الحدث أن أمازون قد تسمح قريبًا للعلامات التجارية والتجار الذين اشتريت منهم بإرسال بريد إلكتروني إليك مباشرةً.

وفي حين سمحت أمازون سابقًا للبائعين فقط بالاتصال بالعملاء الذين اختاروا عن طيب خاطر متابعة العلامات التجارية أو المتاجر، فإن ميزة ”الجماهير المخصصة“ الجديدة تعمل بشكل آخر.

وستسمح تلك الميزة للبائعين والعلامات التجارية التابعة لجهات خارجية بتشغيل حملات تسويقية مخصصة عبر البريد الإلكتروني عبر ثلاث مجموعات جديدة: العملاء المكررون والعملاء ذوو الإنفاق المرتفع والعملاء الجدد.

وتختبر أمازون حاليًا ميزة ”الجماهير المخصصة“ في برنامج تجريبي، وتخطط الشركة لإتاحته لجميع البائعين الأمريكيين في أوائل عام 2023.