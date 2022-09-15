"Media Kit".. ميزة جديدة من "إنستغرام" لمساعدة المبدعين على تسويق أنفسهم

تختبر منصة ”إنستغرام“ ميزة جديدة من شأنها مساعدة المبدعين وصانعي المحتوى على إبراز أعمالهم ومحتواهم بشكل أكبر، مما يساهم في تسويق أنفسهم للعلامات التجارية من أجل شراكات ترويجية محتملة.

وكشف مستشار وسائل التواصل الاجتماعي الشهير ومطور البرامج الإيطالي، آليساندرو بالوزي، عن الميزة الجديدة من إنستغرام التي تحمل اسم ”Media Kit“.

وشارك بالوزي لقطات شاشة مع متابعيه عبر موقع ”تويتر“ تظهر تطوير منصة الصور المملوكة لشركة ”ميتا“ الأمريكية للميزة الجديدة، والتي من شأنها توجيه المبدعين نحو عملية أخرى لإبراز أعمالهم للعلامات التجارية.

ومن خلال الميزة الجديدة ”Media Kit“، سيتمكن صانع المحتوى من كتابة ”سيرة ذاتية مختصرة“ عن نفسه وعرض أهم منشوراته، وذكر عمليات التعاون السابقة مع العلامات التجارية الأخرى.

كما يستطيع المبدع إضافة التحليلات الرئيسية الخاصة به وإحصائيات المتابعين لتسويق حسابه الشخصي كقناة ترويجية محتملة.

وتشبه الحيلة الجديدة ميزة ”سوق المبدعين“ (Creator Marketplace) التي أعلنتها ”ميتا“ منذ شهور قليلة، لكن مبدعي ”إنستغرام“ سيكون لديهم المزيد من المدخلات بالإضافة إلى القدرة على مشاركتها بشكل مباشر مع المتعاونين المحتملين (العلامات التجارية الشهيرة) بدلاً من توجيههم إلى ”سوق المبدعين“.

ويعد صناع المحتوى والمبدعون من أبرز محاور اهتمامات ”إنستغرام“، حيث تدرك المنصة أن جذب المبدعين وحثهم على نشر المزيد من المنشورات يؤدي إلى استمرار معجبيهم في العودة إلى التطبيق، مما يساعد على تحسين إحصائيات التفاعل.

وأشارت المنصة إلى أن الميزة الجديدة ستستهدف بشكل خاص المبدعين الطموحين، حيث يمكن أن تساعدهم أكثر في كسب المال من التطبيق وزيادة نسبة التنافس.

وفي سياق متصل، أبلغ بالوزي عن ميزة ”Gifts“ (أو الهدايا)، والتي تختبرها ”إنستغرام“ أيضاً لمساعدة المبدعين على كسب المال من خلال مقاطع ”ريلز“.

وأوضح بالوزي أن الميزة ستتيح للمشاهدين إرسال مدفوعات إلى صانعي المحتوى عبر مقاطع ”ريلز“، فيما أكد متحدث باسم ”ميتا“ أن الميزة الجديدة هي نموذج أولي داخلي ولا يتم اختباره خارجياً.

ويأتي الإعلان عن الميزتين الجديدتين في وقت أكدت فيه تقارير أمريكية أن ميزة ”ريلز“ التي أطلقتها رداً على صعود تطبيق ”تيك توك“ لم تقدم المأمول منها في هذا الصدد؛ بسبب سيطرة التطبيق الصيني على هذا المجال بشكل غير قابل للتنافس على مستوى الأرقام.

ووفق وثيقة داخلية لـ“ميتا“ نشرتها صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، فإن مستخدمي ”إنستغرام“ يقضون حوالي 17.6 مليون ساعة يوميًا في مشاهدة مقاطع ”ريلز“، أي أقل من العُشر لدى ”تيك توك“ بواقع 197.8 مليون ساعة يوميًا على تلك المنصة.