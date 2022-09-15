تطبيق "غوغل صور" يطرح أكبر تحديث لميزة الذكريات منذ إطلاقها

أعلنت شركة غوغل عن طرح تحديث لميزة الذكريات هو الأكبر منذ إطلاقها قبل 3 سنوات في تطبيق ”غوغل صور“ الذي تم تدشينه في مايو 2015.

ويعد التطبيق أحد منتجات غوغل وكان بالأساس يستخدم لمشاركة الصور وتخزينها، لكن منذ إطلاق ميزة الذكريات أصبحت واحدة من أكثر ميزات الصور المحببة للمستخدمين حيث يتم مشاهدتها من أكثر من 3.5 مليار كل شهر.

وقالت غوغل إن التطبيق لميزة الذكريات سوف يوفر محررا جديدًا للصور المجمعة حتى يتمكن المستخدمون من تكوين إبداعات بصرية من الذكريات قابلة للمشاركة بسهولة مع الآخرين.

وأعلنت غوغل أنه بدءا من الشهر الجاري سيرى المستخدمون تطبيق الصور الخاص بها وميزة الذكريات مقتطفات من مقاطع الفيديو التي التقطوها وجرى تخزينها بتطبيق غوغل صور، مما قد يمثل مفاجأة لطيفة وغير متوقعة لهم.

وإضافة لذلك، سيتضمن التحديث أيضا إضافة تأثير تكبير دقيق للصور، مما سيوفر نوعًا جديدًا من تجربة المشاهدة.

وذكرت غوغل في تقرير نشرته عبر مدونتها للإعلان عن الميزة الجديدة أن تجربة الذكريات المعاد تصميمها سوف تجعلك تستعيد الأحداث الماضية، مشيرة إلى أنه بالتزامن مع التحديث الجديد سيتم طرح المزيد من مقاطع الفيديو المجمعة، بما في ذلك أفضل المقتطفات من مقاطع الفيديو الطويلة التي سيحددها تطبيق الصور ويأخذها تلقائيًا حتى تتمكن من استعادة اللحظات الأكثر أهمية وسعادة في حياتك.

وذكر التقرير أنه حتى الصور الثابتة التي تم التقاطها وتخزينها في التطبيق سيشعر المستخدمون فيها بمزيد من الديناميكية بفضل التكبير الدقيق الذي يجلب الحركة إلى ذكرياتك، وفق كل ذلك، ستضيف الشركة من مطلع الشهر المقبل موسيقى الآلات إلى بعض الذكريات.

وأبقت الشركة على ميزة إخفاء صور بعض الأشخاص أو فترات زمنية معينة غير مرغوبة من الظهور في الذكريات حتى تتمكن من استعادة اللحظات التي تريدها.