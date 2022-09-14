تطوير نظام ذكاء اصطناعي لاكتشاف "العيوب" في سكك القطارات

طورت شركة ”Ineco“ الهندسية التابعة لوزارة النقل الإسبانية، جهازا جديدا مدعوما بتقنية الذكاء الاصطناعي، يعمل على تأمين خطوط السكك الحديدية وتحديد الأجزاء التي تحتاج إلى صيانة.

ويشتمل جهاز (DIGAV)، فحص الرسوم البيانية ومسارات القطارات، من خلال خوارزميات لتحديد العيوب والأجزاء التالفة في المسار واكتشافها وتقييمها تلقائيا.

ويحتوي الجهاز على 7 كاميرات، ثلاث منها مجسمة تولد نماذج ثلاثية الأبعاد، للتمكن من رؤية المسار من جميع الزوايا، بالإضافة إلى إجراء قياسات على النماذج التي تم إنشاؤها.

والمعلومات التي يتم جمعها بواسطة الجهاز، ذات جودة أعلى وتتيح رؤية ما هو غير ممكن مع المعدات الأخرى الموجودة على متن القطارات والتي لا تأخذ أو تلتقط سوى المعلومات من أعلى مربع التتبع.

وبفضل عملياته التحليلية القائمة على الذكاء الاصطناعي وخوارزميات معالجة الصور، يتم اكتشاف العيوب تلقائيا مثل عدم وجود أحد المعدات على المسار أو عدم تواجدها في موقعها الصحيح.

وبعد الدراسات المتتالية للمعلومات، سيسمح الجهاز بإنشاء نماذج الصيانة التنبؤية للطرق التي ستكون أكثر أمانا.

وأوضح سيرخيو فاسكيز تورون، رئيس شركة Ineco: ”الجهاز المبتكر يجمع بين استخدام الذكاء الاصطناعي وخبرتنا في البنى التحتية للسكك الحديدية من أجل تحسين كفاءة صيانة الشبكة عالية السرعة الأكثر شمولا في أوروبا“.

وقال تورون: ”الرقمنة تثبت قدرتها على تحويل العمليات التي ستمكننا بلا شك من إنشاء نموذج تنقل جديد وأكثر استدامة وكفاءة“.

وهناك ميزة أخرى تضاف إلى الجهاز الجديد، وهي أنه يؤدي مهمة مراجعة أقسام التتبع بشكل أسرع من الطرق التقليدية.

ويسمح نظام تجميع البيانات المستمر، بزيادة سرعة الفحص إلى 3.5 كيلومتر في الساعة، مما يقلل مدة فحص المسارات بنسبة 30% -40%، في منطقة طولها 200 كيلومتر من المسار المزدوج.

وفي الوقت الحالي، تجرى الشركة الإسبانية اختبارات تجريبية للصيانة عالية السرعة، في مدينة فيلاروبيا دي سانتياغو بمقاطعة توليدو.