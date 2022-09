Quest Pro .. تعرف على نظارة "ميتا" للواقع الافتراضي قبل إطلاقها (فيديو)

كشفت مجموعة من الصور ومقطع فيديو عن سماعة الواقع الافتراضي Meta Quest Pro (VR) تم نشرها على الإنترنت، قبل إطلاقها رسميا.

ونشر أحد مستخدمي شبكة ”راديت“ الاجتماعية الصور والمقطع قائلا ”أحد الأشخاص ترك سماعة ميتا للواقع الافتراضي في الفندق“.

ويشبه الجهاز المعروض سماعة رأس ”Project Cambria“ التي كانت ”ميتا“ سوقت لها علنًا أواخر العام الماضي وتشبه تلك التي تم رصدها في مقاطع الفيديو المسربة.

ويُظهر الفيديو الشخص المذكور وهو يزيل جهاز ”ميتا“ الجديدة من عبوتها، ويكشف عن سماعة رأس سوداء وجهاز تحكم مع ما يشبه التصميم المحدث.

Just in! Meta Quest Pro unboxing video leaked ahead of launch. pic.twitter.com/Mrq7FPhAKk

— Nathie (@NathieVR) September 12, 2022