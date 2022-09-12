Quest Pro .. تعرف على نظارة "ميتا" للواقع الافتراضي قبل إطلاقها (فيديو)

كشفت مجموعة من الصور ومقطع فيديو عن سماعة الواقع الافتراضي Meta Quest Pro (VR) تم نشرها على الإنترنت، قبل إطلاقها رسميا.

ونشر أحد مستخدمي شبكة ”راديت“ الاجتماعية الصور والمقطع قائلا ”أحد الأشخاص ترك سماعة ميتا للواقع الافتراضي في الفندق“.

ويشبه الجهاز المعروض سماعة رأس ”Project Cambria“ التي كانت ”ميتا“ سوقت لها علنًا أواخر العام الماضي وتشبه تلك التي تم رصدها في مقاطع الفيديو المسربة.

ويُظهر الفيديو الشخص المذكور وهو يزيل جهاز ”ميتا“ الجديدة من عبوتها، ويكشف عن سماعة رأس سوداء وجهاز تحكم مع ما يشبه التصميم المحدث.

Just in! Meta Quest Pro unboxing video leaked ahead of launch. pic.twitter.com/Mrq7FPhAKk — Nathie (@NathieVR) September 12, 2022

وبينما تحتوي سماعة الرأس على 3 كاميرات في المقدمة، فإن وحدات التحكم تتميز بتصميم يسقط تصميم الحلقة المفرغة التي تضم المستشعرات لشيء أكثر صلابة.

وتحتوي العبوة على ملصق ”Meta Quest Pro“ مختوم في الزاوية العلوية اليسرى ورسم يوضح سماعة رأس ”VR“ ووحدات التحكم.

وعرض الشخص صاحب التسريبات أيضًا صورة مقربة للعلامة الملصقة على الصندوق، والتي كتب عليها: ”ليس لإعادة البيع – عينة هندسية“.

وتظهر الصور والفيديو قبل شهر واحد بالضبط من حدث ”Meta’s Connect“ في الـ11 من أكتوبر/تشرين الأول، والذي يتماشى مع الجدول الزمني الذي أكده الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ عندما ستكشف الشركة عن نظارة الواقع الافتراضي المقبلة.

ويتوقع خلال الحدث معرفة كل شيء عن مشروع ميتا Project Cambria / ”Quest Pro“ وخططها الأخرى لعالم الميتافيرس ونظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وفي يوليو/تموز، أفادت وكالة ”بلومبرغ“، بأن المطور ستيف موزر وجد إشارات على ”Oculus Pro“ في كود ”ميتا“، لذلك من المحتمل أن يكون هذا هو الاسم الذي استقرت عليه الشركة للجهاز المقبل.