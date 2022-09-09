الآن بإمكانك شراء شاحنة إطفاء كهربائية بسعر لا يصدق

بسعر 2600 دولار فقط، قد تكون شاحنة الإطفاء الكهربائية Robeta مجرد شاحنة إطفاء ميسورة التكلفة في العالم. ناهيك عن أنه يمكنك شراءها من مواقع تسوق إلكترونية مثل ”علي بابا“، بحسب موقع ”أوديتي سنترال“.

عادةً ما تكلف شاحنات الإطفاء المجهزة بالكامل مئات الآلاف من الدولارات، ولكن البلديات والشركات أو حتى الأفراد الذين يتطلعون إلى حماية أنفسهم من الحريق بسعر رخيص أصبح لديهم خيار مناسب وصديق للبيئة.

وشاحنة الإطفاء Robeta عبارة عن سيارة كهربائية كاملة ذات مقعد واحد ويبلغ مداها 31-37 ميلاً (50-60 كيلومترًا) وتضم ترسانة جيدة لمكافحة الحرائق.

ورغم أنه لا يمكن اعتبارها بالتأكيد شاحنة الإطفاء الأكثر إثارة للإعجاب، التي تم صنعها على الإطلاق، ولكن مقابل 2600 دولار، عليك أن تحافظ على توقعاتك تحت السيطرة.

يبلغ طول محارب النار الصغير هذا 2.4 متر فقط، ويتميز بإضاءة LED كاملة، ومكابح هيدروليكية تمنحه مسافة توقف تبلغ 3 أمتار (10 أقدام) فقط. ولكن من حيث قوة إيقاف النار فإن Robeta لا تثير الإعجاب، بحسب الموقع.

ووفقًا للوصف الموجود على موقع ”علي بابا“ للتسوق، فإن الشاحنة تأتي مع طفايات حريق صغيرة، وخرطوم حريق بطول 60 مترًا، وفأس صغير، ومجموعة متنوعة من المعدات التي من شأنها أن تساعدك على التعامل مع الحرائق الصغيرة.

وعلى الرغم من أن Robeta لا تبدو في الواقع مثل شاحنة إطفاء حقيقية وواقعية إلا أن هذا لا يجعلها عديمة الفائدة. حيث أن شاحنة الإطفاء الحقيقية ليست باهظة الثمن فقط بالمقارنة، بل إنها ضخمة بشكل عام، مما يجعل من الصعب استخدامها في الأماكن الضيقة.

وبسعر 2600 دولار فقط، تعتبر شاحنة الإطفاء الكهربائية Robeta رخيصة الثمن، لذا بدلاً من شاحنة إطفاء واحدة، يمكنك الحصول على العشرات، إن لم يكن المئات من هذه الأشياء الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، فهي مضغوطة ويمكن استخدامها من قبل أي شخص تقريبًا، حتى بدون أي تدريب على مكافحة الحرائق. وأخيرًا وليس آخرًا، إنها شاحنة كهربائية ولعل هذه من أهم المزايا التي تتمتع بها.

وربما لا تبرر الحجج المذكورة أعلاه وجود شاحنة إطفاء Robeta، ولكن حقيقة أن هذه قد تكون أصغر وأرخص شاحنة إطفاء كهربائية في العالم أمر رائع جدًا.

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست أرخص سيارة كهربائية يمكن شراؤها. حيث ينتمي هذا اللقب إلى Changli، وهي سيارة كهربائية بقيمة 930 دولارًا يمكن شحنها مباشرة إلى عتبة منزلكم.