ابنة ستيف جوبز تسخر من هاتف "آيفون 14"

سخرت إيف ابنة مؤسس شركة أبل الراحل ستيف جوبز، البالغة من العمر 23 عاما، من إطلاق شركة أبل لجهازها الجديد الذي طال انتظاره (iPhone 14) باستخدام ”ميم“ على الإنترنت.

ويبدو أن الهاتف الجديد لم ينل إعجاب ابنة ستيف جوبز، وهي خريجة جامعة ستانفورد وأصغر أبناء جوبز، معتبرة أنه ليس أكثر من نسخة مشابهة لهاتف العام الماضي.

وأعادت إيف عبر حسابها في تويتر، نشر صورة من حساب (WallStBets) لرجل في منتصف العمر يشتري القميص نفسه تمامًا مثل القميص الذي كان يرتديه، وعلقت عليها قائلة بسخرية ”لقد قمت بالترقية من أيفون 13 إلى آيفون 14 بعد إعلان أبل اليوم“.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قدمت أبل مزيدًا من التفاصيل بشأن آيفون 14 الذي لم يأتِ بتصميم جديد، وإنما شهد تحسينات غير ملحوظة على الشكل الخارجي للجهاز، واحتفظ الآيفون بهويته المعروفة منذ سنوات.

وكان أبرز ما ميز الجهاز برمجيا هذا العام، أنه جاء مع ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل (SOS) عبر الأقمار الصناعية، إذا وقعوا في حالة طوارئ دون خدمة.

وتذكر الشركة على موقعها على الإنترنت، أنه بمجرد اتصال آيفون بقمر صناعي، فإنه يرسل تلقائيًا رسالة تتضمن موقعك، وكمية البطارية المتبقية على جهازك إلى أقرب مركز طوارئ.