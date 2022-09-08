تقنية تحول الموجات فوق الصوتية إلى شكل قوس لتصوير طبي أكثر دقة‬

ابتكر فريق بحثي من قسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس الأمريكية، تقنية منخفضة التكلفة، تتيح للموجات فوق الصوتية أن تنثني ذاتيا، على شكل قوس، وذلك من خلال الأشعة الهوائية.

وحول حزم الأشعة الهوائية، شرحت الباحثة المشاركة في الدراسة هونغ تشين، أن هذه الحزم، هي فئة من أشعة الموجات الصوتية، والتي تتحرك في مسار مُنحنٍ يشبه القوس.

ويمكن أن تركز الحزم تلقائيًّا على العوائق الموجودة مباشرة في مسارها؛ ما يجعلها مناسبة تمامًا لتطبيقات الموجات فوق الصوتية في التصوير الطبي الحيوي لتشخيص الأمراض، وفي توصيل الأدوية إلى الجسم بطريقة غير غازية.

ومع ذلك، فإن توليد الأشعة الهوائية في الماء يتطلب معدات كبيرة باهظة الثمن، ضمن التقنيات الحالية؛ ما يحد من تطبيقاتها الواسعة في تقنية الموجات فوق الصوتية، بحسب موقع ”توب تيك“ لأخبار التكنولوجيا.

وأوضحت الباحثة هونغ تشين، أنها وفريقها البحثي تمكنوا من تطوير تقنية منخفضة التكلفة، تظهر قدرة عمل الأشعة الهوائية في الموجات فوق الصوتية بالماء، بدقة عالية.

التقنية الجديدة

كشف الباحثون في الجامعة الأمريكية، أن التقنية الجديدة عبارة عن أداة مرنة عملوا على تصميمها باستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد، وأطلقوا عليها اسم ”موجات صوتية ثنائية الأسطح ومزودة بالأشعة الهوائية“.

وبيّن الفريق البحثي أن تطوير هذه الأداة يهدف إلى معالجة الأشعة الهوائية للموجات فوق الصوتية، للعمل في الماء.

التشخيص بدقة

وأظهرت نتائج التجارب، أنها نجحت في تركيز توليد حزم الأشعة الهوائية للموجات فوق الصوتية، في الماء.

ووفق النتائج فإن الأداة الثلاثية الأبعاد المطورة، تتيح معالجة مرنة ومتعددة الاستخدامات لحزمة الأشعة الهوائية للموجات فوق الصوتية، بما في ذلك شعاع شديد التركيز، وقابل للضبط والتوجيه، والتي تعتبر مفيدة في تطبيقات الموجات فوق الصوتية الطبية.

وعلى سبيل المثال، يتطلب التصوير المنتظم بالموجات فوق الصوتية المستخدم لتشخيص المرض شعاعًا بأبعاد بؤرية جانبية ضيقة لتحسين دقة التشخيص.

بينما يتطلب العلاج بالموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة، شعاعًا قصيرًا، والذي يمكن أن يولد حرارة شديدة ومكثفة في نقطة واحدة لتدمير الورم السرطاني دون إتلاف الأنسجة السليمة القريبة.

من ناحيته، قال الباحث المشارك في الدراسة زونجتاو هو، إن ”هذه الأداة، يمكنها توليد حزم أشعة هوائية فريدة من نوعها، والتي تضبط حجم المنطقة البؤرية في منطقة الإصابة لدى المرضى، إذ يمكن استخدامها في تطبيقات واسعة، بما في ذلك استئصال الورم بالموجات فوق الصوتية أو توصيل الأدوية“.