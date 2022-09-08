"أبل" تحدد موعد إطلاق نظامي "iOS 16" و"WatchOS 9"

حددت شركة ”أبل“ الأمريكية، يوم 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، موعدا لإطلاق نظام تشغيل ”iOS 16“ المخصص لهواتف ”آيفون“، ونظام ”WatchOS 9“ المخصص للساعات الذكية.

وكانت الشركة قد كشفت لأول مرة عن النظامين خلال مؤتمر المطورين العالمي (WWDC 2022) الذي أقامته في حزيران/ يونيو الماضي.

وأعلنت الشركة أن نظام ”iOS 16“ الجديد بالكامل، سيدعم أجهزة ”آيفون“ بدءا من طراز ”أيفون 8“ والجيل الثاني من هواتف ”SE“.

ويضيف ”iOS 16“ طرقا جديدة للتواصل، مثل القدرة على ”تحرير الرسائل وإلغاء إرسالها“ عبر تطبيق ”iMessage“، وأدوات جديدة لتخصيص هواتف ”آيفون“.

كما يتضمن نظام التشغيل أيضا ميزة ”SharePlay“ التي تتيح للمستخدم مشاهدة فيلم بالتزامن مع مستخدم أو صديق آخر.

كما تتلقى العديد من التطبيقات تحديثات رئيسية، مثل تطبيق ”Weather“ الذي سيأتي مع تنبؤات أكثر تفصيلا على مدار الساعة أو تذكيرات بحالة الجو.

كما سيقدم نظام التشغيل الجديد طريقة جديدة لمشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء من خلال ”مكتبة الصور المشتركة“ (أو Shared Photo Library)، حيث سيتمكن المستخدم من إضافة الصور إلى مكتبة مشتركة وعرض الصور التي أضافها الأعضاء الآخرون.

كما سيحصل المبرمجون على مزيد من واجهات برمجة التطبيقات الجديدة التي يمكنهم الاستفادة منها لتطبيقاتهم، لذا يمكن توقع بعض التحسينات مع تطبيقات الطرف الثالث.

وتعد إضافة ”أدوات رقابية أبوية“ جديدة هي التحديث الأكبر الذي طرأ على الإصدار الجديد، حيث أعلنت الشركة أنها عملت على تحديث مجموعة الميزات التي تستهدف ”العائلات“ مع الإصدار الجديد أيضا من خلال إضافة ”أدوات رقابية أبوية“ لتسهل على الآباء إعداد هواتف ”آيفون“ مع عناصر تحكم وميزات أبوية مناسبة للعمر.

ومن أبرز الميزات التي سيحصل عليها المستخدمون من خلال نظام التشغيل الجديد والتي طالبوا بها منذ فترة طويلة، هي القدرة على عرض النسبة المئوية للبطارية في شريط الحالة لجميع طرازات هواتف ”آيفون“.

وبالنسبة إلى نظام تشغيل ”iPadOS 16″، فد أعلنت الشركة في وقت سابق أنها ستطلقه عقب إصدار ”iOS 16“ في وقت لاحق.

وتعتبر ميزة ”Stage Manager“ من أهم الميزات التي سيحصل عليها المستخدم، حيث تعتبر نموذجاً جديداً متعدد المهام قد يكون له تأثير كبير على طريقة استخدام المستخدم لجهاز ”آيباد“.

وبالنسبة لنظام التشغيل الخاص بالساعات الذكية، ”WatchOS 9″، قالت الشركة إن الإصدار الجديد سيتوافق مع الأجهزة بدءا من ”Series 4″، مما يعني أن مالكي ”Series 3“ لن يستطيعوا تنزيل الترقية الجديدة.

ونوهت الشركة إلى أن بعض الميزات الخاصة بالنظام الجديد قد لا تتوفر على كافة الطرازات.