"ميتا" تطلق مبادرة لدعم المبدعين وصناع المحتوى الناشئين

أعلنت شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا عن مبادرة ترويجية جديدة أطلقت عليها اسم ”Creators of Tomorrow“ (أو مبدعي الغد) لتسلط الضوء من خلالها على مجموعة مختارة بعناية من المبدعين وصناع المحتوى وأعمالهم من جميع أنحاء أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وتسعى ”ميتا“ من خلال المبادرة هذه إلى توفير منصات رقمية أفضل لصناع المحتوى والمبدعين لبناء قاعدة جماهيرية وتحقيق دخل أكبر، مما يساعد في نهاية المطاف على زيادة اعتمادهم على تطبيقات الشركة بشكل أكبر.

ويأمل عملاق التواصل الأمريكي في جذب الأجيال القادمة من المواهب للمساعدة في بناء التجارب المختلفة لعالم ”الميتافيرس“ الخاص به المعروف باسم ”Horizon Worlds“.

ومن خلال المبادرة الجديدة، تستطيع ”ميتا“ بناء روابط أقوى مع المبدعين، حيث يمكنها توجيههم وجماهيرهم إلى ”الميتافيرس“ من خلال تجارب افتراضية متوافقة ومخصصة بشكل مباشر.

وقالت الشركة في منشور: ”أمام مبدعي الغد وظائف مثيرة. لقد تم اختيارهم لأنهم ينتشرون بين مجتمعاتهم عبر الإنترنت، ويعرضون نهجًا هو الأفضل في فئته لتنسيقات الفيديو والتكنولوجيا والترفيه التفاعلي. هذه هي الصفات الإبداعية التي نتطلع إليها والتي تمكنا من تطوير عالم الميتافيرس.“

وأشارت ”ميتا“ إلى أنها ستبدأ في العمل مع مجموعة المبدعين المختارين خلال العام المقبل لمساعدتهم على توسيع نطاق قاعدتهم الجماهيرية و“تحويل شغفهم في الحياة إلى مهن عبر تقنيات الشركة المختلفة“.

ومن خلال الموقع الإلكتروني الجديد المخصص للمبادرة، يمكن للجمهور التعرف على قائمة صناع المحتوى المختارين من جميع أنحاء العالم والتحقق من أعمالهم وتوجهاتهم التي تتضمن اتجاهات إبداعية مختلفة، والتي يمكن أن تساعد على التفكير في كيفية التعامل مع محتوى منصات الشركة المختلفة.

كما يستطيع الجمهور أيضاً التعرف على مختلف ”التريندات“ العالمية وما يفعله صناع المحتوى في مختلف الأسواق.