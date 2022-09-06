"إنستغرام" تختبر طريقة جديدة لتعزيز "ريلز".. ما الجديد؟‎‎

تبحث منصة مشاركة الصور ”إنستغرام“، عن طريقة جديدة تعزز من خلالها تجربة المستخدمين الخاصة بالفيديوهات القصيرة، والمعروفة باسم ”ريلز“ (Reels).

ولذلك، تختبر منصة الصور المملوكة لشركة ”ميتا“ الأمريكية خيار ”إضافة موضوعات“ (Add Topics) الجديد عند عملية تحميل مقاطع ”ريلز“، وذلك بهدف تحسين توصيات ”ريلز“ الخاصة بها، حيث يستطيع بعض المستخدمين الآن تصنيف مقاطعهم بشكل أفضل.

وشارك مستشار وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، مات نافارا، لقطة شاشة تشرح الميزة، وتظهر إضافة الخيار الجديد في قائمة إعدادات التحميل لدى المستخدمين، بالإضافة إلى رسالة من إنستغرام تقول: ”يهدف خيار (إضافة الموضوعات) الجديد إلى مساعدتك في الوصول إلى مستخدمين آخرين يشاركونك الاهتمام.“

وذكرت مواقع تقنية أن الميزة الجديدة قد توفر طريقة أخرى لـ“إنستغرام“ لعرض المحتوى الخاص بالمستخدم على جمهور أكثر تفاعلاً واهتمامًا، مما قد يساعد في تعزيز أداء ”ريلز“ الخاص بالمستخدم، ويساعدك على التواصل مع المزيد من الأشخاص المهتمين بعلامته التجارية أو المحتوى الخاص به.

وقالت التقارير إن الميزة الجديدة يمكن أن تساعد أيضاً ”إنستغرام“ على تحسين أنظمة توصية ”ريلز“، وهو التركيز الرئيسي للمنصة في الوقت الحالي. وترغب منصة الصور أن يشاهد المستخدم المزيد من المقاطع القصيرة، وهذا هو السبب في أن المستخدم يرى باستمرار مقاطع ”ريلز“ مدرجة في كل عنصر من عناصر المنصة.

ومع استحواذ مقاطع ”ريلز“ بالفعل على 20٪ من إجمالي الوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصة – وهي نسبة آخذة في الارتفاع أيضاً – تحرص ”إنستغرام“ بشدة على عرض المزيد من محتوى ”ريلز“ للمستخدمين، بناءً على توصيات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، كوسيلة لزيادة المشاركة ودرء المنافسة مع تطبيق ”تيك توك“.

وكانت ”إنستغرام“ قد أتاحت قبل أيام قليلة للمستخدمين ميزة أخرى من شأنها تسهيل عملية مشاركة الصور ومقاطع ”ريلز“. وأبلغ عدد من المستخدمين عن أنهم يستطيعون مشاركة المنشورات (الصور) أو ”ريلز“ مع أي مستخدم آخر من خلال رمز ”QR“.

ونقل موقع ”تك كرانش“ التقني عن متحدث باسم الشركة، قوله في هذا الشأن: ”لتسهيل مشاركة الأشخاص والشركات لمحتوى معين، أطلقنا مؤخرًا القدرة على إنشاء رموز QR للحسابات الشخصية والعلامات والمنشورات والمواقع وريلز والمزيد.“

وأضاف المتحدث أنه يمكن للمستخدمين أيضاً مشاركة الرمز من خلال تجربة خريطة المنصة المتحركة القابلة للبحث التي أطلقتها أواخر يوليو الماضي. وقبل إطلاق الميزة، كان المستخدمون يستطيعون مشاركة المنشورات والمقاطع من خلال الرسائل المباشرة (DMs) أو رابط ”URL“ فقط.

ويمكن لمستخدمي ”إنستغرام“ الآن مشاركة المنشورات والـ“ريلز“ من خلال الضغط على أيقونة الثلاث التي سيظهر فيها خيار المشاركة من خلال رمز الـ“QR“ الجديد. أما عن نسخة الويب، فيمكن إضافة ”/qr“ إلى عنوان ”URL“ لإنشاء رمز ”QR“.