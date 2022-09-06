البرازيل تعلق عمليات بيع هواتف آيفون دون شاحن

أخطرت البرازيل شركة ”أبل“ الأمريكية بعدم بيع هواتف ”آيفون“ الخاصة بها دون شاحن داخل العلبة.

وكانت الشركة الامريكية قررت عدم تضمين الشاحن وسماعة الأذن السلكية داخل العلبة منذ 2020، بسبب مزاعم تتعلق بـ“مخاوف بيئية“.

وقالت السلطات البرازيلية في بيان صدر عنها، إنه لا يمكن لشركة ”أبل“ الاستمرار في بيع أجهزة ”آيفون“ التي لا تحتوي على شاحن، وإنها ليست راضية عن قرار العملاق الأمريكي بالتوقف عن تضمين أجهزة الشحن بدءا من إطلاق سلسلة“iPhone 12″.

وكانت برازيليا قد ردت بتعليق المبيعات المحلية لأجهزة ”آيفون“ التي لا تأتي مع شواحن. وإضافة إلى وقف بعض مبيعات ”آيفون“، أمرت وزارة العدل والأمن العام في البرازيل أيضًا شركة ”أبل“ بدفع غرامة قدرها حوالي 2.3 مليون دولار أمريكي وألغت تسجيل سلسلة“iPhone 12″ لدى شركة ”أناتل“،وهي وكالة الاتصالات البرازيلية المشابهة للجنة الاتصالات الفيدرالية.

وذكرت السلطات أن الشركة ”لم تتخذ أي إجراء لتقليل الضرر وتواصل بيع الهواتف المحمولة دون أجهزة شحن“.

يأتي حظر البرازيل قبل يوم واحد فقط من حدث ”أبل“ العملاق، المعروف باسم“Far Out“، الذي ستكشف فيه الشركة عن سلسلة“iPhone 14″ الجديدة التي من المحتمل ألا تأتي مع شاحن مدمج أيضا.

وأوضح تقرير نشره موقع ”ذا فيرج“ التقني أنه لا يزال بإمكان شركة ”أبل“ الطعن على قرار السلطات البرازيلية بحظر مبيعات هواتف ”آيفون“، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت ستفعل ذلك.

ووفقاً للتقرير، تجادل وكالة حماية المستهلك البرازيلية (سيناكون) بأن قرار ”أبل“ بالتخلي عن الشاحن يمثل ”عبئًا“ على العملاء وأن الشركة يمكن أن تجد طرقًا أخرى لتقليل تأثيرها البيئي؛ مثل التحول إلى ”USB-C“.

وقالت ”سيناكون“ إن عدم وجود شاحن مدمج في علبة البيع يجعل الجهاز ”منقوصاً وغير مكتمل“ ويجبر العملاء على إجراء عملية شراء إضافية فوق سعر الهاتف نفسه.

وكانت شركة أبل قد قررت الاستغناء عن تضمين الشاحن وسماعة الأذن داخل علبة الهواتف وقالت إن استبعاد الملحقين سيقلل من التأثير البيئي لجهاز ”آيفون“، واستبدلت الشركة الأمريكية علبة الهاتف التقليدية بعلبة أصغر تعوض انبعاثات الكربون على حد زعمها ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن هذه الخطوة تفيد موارد ”أبل“ المالية أكثر من البيئة.

وذكر موقع ”ذا فيرج“ أن سلسلة ”iPhone 12″، على وجه الخصوص، كانت أول تشكيلة من ”أبل“تأتي مع دعم ”5G“، وأن العملاق الأمريكي ربما كان يبحث عن طرق أخرى لخفض التكاليف لتعويض مكونات تردد الراديو الجديدة باهظة الثمن لتمكين الاتصال.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها ”أبل“ مشكلات في بلدان أخرى بسبب قرارها بالتوقف عن تضمين سماعات الأذن وشواحن أجهزة ”آيفون“ الجديدة، وطالب قانون فرنسي في وقت سابق شركة ”أبل“ بتضمين سماعات الأذن مع جميع الأجهزة التي تم إصدارها في البلاد، لكن فرنسا أقرت قانونًا في وقت سابق من هذا العام لم يعد يتطلب من شركات الهاتف المحمول تضمين سماعات الأذن مع هواتفهم.