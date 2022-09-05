فرنسا.. الكشف عن أول سفينة "خالية من الجسيمات" في العالم

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

كشفت شركة ”لا ميريديونال“ الفرنسية، يوم الإثنين، عن سفينة ”خالية من الجسيمات“ ستربط سواحل مرسيليا بجزيرة كورسيكا.

وقالت المجموعة المتخصصة في صناعة السفن إن ”الابتكار هو الأول من نوعه في العالم“.

وذكر رئيسها مارك روفيرشون من على متن السفينة ”بيانا“ التي كُتب عليها ”أول سفينة خالية من الجسيمات في العالم“، ”إنه حل غير مسبوق، وهو الأول من نوعه في العالم“.

وتضم السفينة مرشحا مبتكرا تم تركيبه على محركات ”بيانا“ الأربعة، يقلص بدرجة كبيرة التلوث البحري.

ويقضي المرشح على 99% من أكاسيد الكبريت (SO2) ويزيل أيضاً 99,9% من الجسيمات الدقيقة والمتناهية الصغر، من بين ملوثات الهواء الرئيسية التي تنبعث من السفن.

وعلق داميان بيغا، مدير العلاقات الخارجية والابتكار في ”AtmoSud“، وهي هيئة إقليمية لمراقبة جودة الهواء، لوكالة ”فرانس برس“: ”هم يذهبون إلى أبعد مما هو مطلوب بموجب التشريعات، من خلال معالجة جميع انبعاثات الجسيمات“.

ومنذ عام 2020، بات الحد الأقصى المسموح به لكميات الكبريت في الوقود البحري 0,5%، مقارنة بـ3,5% سابقا، حسب قواعد المنظمة البحرية الدولية.

واعتبارا من عام 2025، ستقتصر النسبة القصوى على 0,1% في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقال المدير الفني لشركة ”La Méridionale“ كريستوف سيغينو إن الشركة عندما أطلقت التجربة في عام 2018، كانت تبحث عن عملية للامتثال لهذه القواعد ”لأننا لم نرغب في تثبيت (أجهزة تنقية الغاز)“.

وتثير أجهزة التنقية هذه، وهي معدات توضع على مداخن السفن وتقوم على غسل الأدخنة بمياه البحر، اعتراض جهات عدة لأن معظم مالكي السفن المجهزين بها يختارون الاعتماد على مسار مفتوح يلحظ تصريفا للملوثات في البحر، بدلاً من نظام مغلق يتم خلاله تخزين الكبريت المرشح على متن السفن.

ويستخدم مرشح الجسيمات الذي طورته الشركة مبدأ مثبتا بالفعل في محطات الطاقة الحرارية، إذ يُحقن على سبيل المثال مسحوق بيكربونات الصوديوم عند مخرج المحرك، في مجمع غاز العادم.

ويتفاعل البيكربونات كيميائيا مع الجسيمات الموجودة في غازات العادم هذه، ثم ينهي مساره في مرشح مكوّن من أكياس يستقر عليها ويلتقط الجسيمات والمعادن الثقيلة.