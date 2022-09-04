سيارات كلاسيكية تعود إلى الأسواق بنسخ كهربائية

ترتبط صورة السيارات الكهربائية لدى كثير من الأشخاص بالمظهر الحديث والطابع المستقبلي المتقدم.

ولكن من جهة أخرى، تتسابق شركات صناعة السيارات صاحبة الإرث الطويل في عالم السيارات الكلاسيكية، إلى إطلاق نسخ كهربائية من سياراتها القديمة.

وتسعى بذلك إلى المحافظة على تصميم السيارات القديمة العاملة على الغاز، وبعض العناصر المميزة، التي منحتها هوية خاصة؛ وفقا لصحيفة ”واشنطن بوست“.

دودج تشارجر ديتونا إس آر تي

ومن ضمن السيارات الكلاسيكية الشهيرة التي حولتها الشركات إلى كهربائية، سيارة ”دودج تشارجر ديتونا إس آر تي“.

وامتازت نسخة العام 1960 بمحرك من 8 أسطوانات، كان له أثر كبير على ثقافة السيارات في أوائل سبعينيات القرن الماضي.

وتخطط شركة ”دودج“ الأمريكية حاليا، إلى إطلاق نسخة كهربائية بالكامل عام 2024، بصوت إلكتروني يشابه الصوت التقليدي للسيارة.

وراعى تصميم النسخة الجديدة مظهر السيارة الكلاسيكية، وشعور قيادتها، ويعد صوتها الإلكتروني الأول من نوعه في صناعة السيارات الكهربائية.

”آي دي باز“ من فولكسفاغن

ارتبطت شاحنة ”فولكسفاغن ميكروباص“ الكلاسيكية بحركة اجتماعية معينة، ورفض لمعايير تطور السيارات المتسارع، وكانت رمزا لثقافة الاحتجاج عام 1960، ومركبة للسفر والتجوال حول العالم.

وطرحت الشركة نسخة جديدة ذات 5 مقاعد، وتصميم جديد كهربائي بالكامل في أوروبا عام 2022، بمبلغ 66 ألف دولار، وتخطط لطرحها في سوق الولايات المتحدة عام 2024.

وتتضمن النسخة الأوروبية مقعدا لثلاثة أشخاص يمكن طيه، وطاولات صغيرة قابلة للطي مثبتة خلف مقاعد الركاب، ويصل مدى سيرها إلى 415 كيلومترا لكل مرة شحن.

ويتضمن تصميمها الداخلي نظام إضاءة من 30 لونا، وتصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة، وبأنها لا تصدر صوتا مزعجا حتى عند السرعات العالية.

”إف 150 لايتنينغ“ من فورد

كانت سيارة فورد ”إف 150“ شاحنة نصف نقل (بيك أب) واستمرت في صدارة السيارات الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة لأربعة عقود.

وبدأ إنتاج نسخة كهربائية جديدة منها، في أبريل/نيسان 2022، ويبلغ ثمنها 47 ألف دولار.

وتسوق شركة فورد لسيارتها الكهربائية الجديدة على أنها أقوى مما كانت عليه، مع تغيير طفيف على مظهرها الخارجي.

وتصل قوة محركها إلى 580 حصان بخاري، مقارنة بسابقتها الكلاسيكية بقوة 430 حصان بخاري، وتستطيع بلوغ سرعة 97 كيلومترا في الساعة خلال 4 ثوان، بما يتماثل مع سيارات السباق.

وتمتاز السيارة بالقدرة على الشحن الجانبي، لشحن السيارات الأخرى أو الأجهزة المنزلية، ويصل مدى سيرها إلى 386 كيلومترا في كل مرة شحن.

”موستانغ ماش إي“ من فورد

وفرت شركة ”فورد النسخة الجديدة من سيارة ”موستانغ ماش إي“ عام 2021، بشكل مختلف عن سابقتها، إذ إنها أصبحت سيارة دفع رباعي بأربعة أبواب، وبمساحة داخلية أكبر، وبمدى سير يصل إلى 488 كيلومترا في الساعة.

ولكن ما ميزها هو الأداء العالي، نتيجة استخدام محركين كهربائيين لدفع رباعي، يزيد من تسارع السيارة، وبلغ ثمنها 49 ألف دولار.

”هامر“ من جنرال موتورز

لطالما كانت سيارة هامر معروفة باستهلاكها العالي للوقود، ولكن شركة جنرال موتورز الأمريكية، طرحت عام 2021، نسخة كهربائية بلغ ثمنها 85 ألف دولار.

وتستطيع السيارة اجتياز طرقات وعرة، من خلال ميزات عديدة؛ مثل السير بشكل مائل، فضلا عن السماكة الكبيرة للإطارات، مع وجود 3 محركات كهربائية، ويتجاوز مداها 400 كيلومتر.

”إي كيو في“ من مرسيدس- بنز

طرحت شركة مرسيدس بنز الألمانية نسخة كهربائية من سيارتها العالية ”إي كيو في“ عام 2020، وتتوفر حاليا في أوروبا فقط بمبلغ 68 ألف دولار.

وتمتاز بثمانية مقاعد، مع قدرة على طي المقاعد في المنتصف وتحويلها إلى طاولة، فضلا عن ميزات عديدة لزيادة الرفاهية، وتتوفر بنسخة أخرى أكثر طولا، ويبلغ مداها 400 كيلومتر.

”تايكان“ من بورشه

تابعت شركة بورشه الألمانية صناعتها التقليدية لسياراتها الرياضية، لكن بنسخ كهربائية، وطرحت طراز ”تايكان“ عام 2019، بمبلغ 87 ألف دولار، ويفوق مداها 322 كيلومترا.

وتأتي السيارة بثلاثة تصاميم مختلفة، وتختلف بقدراتها، إذ تستطيع سيارة ”تايكان توربو“ أن تصل إلى 97 كيلومترا في الساعة خلال 3 ثوان، وتمتاز بخواصها الهوائية الحركية عن جميع سيارات بورشه الأخرى.

ميني كوبر إس إي إليكتريك

تمتاز سيارة ميني كوبر الكهربائية بسعرها المقبول والبالغ حوالي 30 ألف دولار، وكانت شركة ميني الأمريكية طرحتها في الأسواق عام 2020.

والسيارة مريحة للقيادة في المناطق المدنية المزدحمة، ولكن مدى سيرها القصير والبالغ 184 كيلومترا يجعلها غير مناسبة للقيادة في الضواحي.

جاغوار آي بيس

تحولت شركة جاغوار البريطانية من تخصصها في السيارات الرياضية الكلاسيكية، إلى طرح سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل ذات مساحة داخلية كبيرة، عام 2018.

وتمتاز السيارة بهيكل خارجي قاس وغطاء للمحرك يقلل من الضجة، ويصل مداها إلى 470 كيلومترا، وبمبلغ 71 ألف دولار.