برنامج ذكي ينشئ صورًا من النصوص في ثوان بدون خبراء وحواسيب مطورة‎‎

نجح فريق بحثي من قسم علوم الحاسوب في جامعة لودفيغ ماكسيميليان بألمانيا، في تطوير برنامج ذكاء اصطناعي جديد، يمكنه إنشاء صور من النصوص، في غضون ثوان، وذلك بدون الحاجة لخبراء في التكنولوجيا، أو أجهزة حواسيب مطورة.

ووفق موقع ”BADpi“ للأخبار العلمية، فإن التقنية المطورة تعمل باستخدام برنامج تعلم آلي جديد للذكاء الإصطناعي، لإنشاء الصور من خلال النصوص، ويعرف باسم ”Stable Diffusion“.

ويمكن للبرنامج الجديد، تحويل النصوص إلى صور باستخدام بطاقة حاسوبية تقليدية تستخدم لمعالجة الرسومات في أجهزة الحواسيب وتعرف باسم ”بطاقة العرض أو الفيديو“.

ويتميز بأنه مضغوط جدًا بحيث يعمل بمرونة على بطاقة معالجة الرسوم التقليدية ولا يتطلب جهاز حاسوب متطور.

ويعتبر البرنامج الجديد، أداة فعالة تتيح لأجهزة الحواسيب إنشاء الصور عند الطلب بسهولة، حيث يمكن للأشخاص العاديين ممن ليس لديهم خبرة في التكنولوجيا القيام بذلك، مما يفتح لهم مجالاً للتعبير عن إبداعهم.

وهو مفيد بشكل خاص، للفنانين المتمرسين، الذين يمكنهم استخدامه لتحويل أفكارهم الجديدة بسرعة إلى مجموعة متنوعة من المسودات الرسومية.

وقال بيورن أومير، المؤلف الرئيسي في الدراسة: ”هذه القوة الحاسوبية الإضافية حولت نموذج الذكاء الاصطناعي لدينا إلى إحدى أقوى خوارزميات تركيب الصور“.

وتابع أومير: ”بمجرد أن يفهم برنامج الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال الشكل الهيكلي للسيارة، سيكون قد أدرك بدقة ميزاتها البارزة، وسيكون قادرًا على إنشاء صورة لها بشكل مثالي“.

وأتاح الباحثون في الجامعة الألمانية البرنامج الجديد مجاناً عبر الإنترنت بموجب ترخيص ”CreativeML Open RAIL-M“، والذي يسمح بتطبيق برمجيات حاسوبية على أي نموذج ذكاء اصطناعي يتم إصداره، وذلك من أجل تسهيل المزيد من البحث لتوسيع مجال هذه التكنولوجيا.

وأوضح الفريق البحثي أن تطوير البرنامج خطوة كبيرة إلى الأمام، تتوافق مع هدفهم لجعل أجهزة الحواسيب تتعلم كيفية الرؤية لفهم محتويات الصور، مما يعزز من أداء أنظمة الذكاء الإصطناعي ”التعلم الآلي“ و“رؤية الحاسوب“.

وأضاف أومير: ”نحن متحمسون لرؤية ما سيتم التوصل إليه من خلال جهود البحث المفتوحة والتعاونية“، مؤكداً على أن البرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي ستكون قريباً قادرة على توسيع إمكانيات توليد الصور الإبداعية باستخدام فرشاة الرسم والفوتوشوب.