تسلا تختبر متانة وتحمل سياراتها الكهربائية في صحراء دبي

كشفت شركة تسلا الأمريكية أنها أحضرت عددا من موديلات سياراتها الكهربائية إلى مدينة دبي الإماراتية هذا الصيف من أجل إجراء اختبارات حول المتانة والتحمل، خلال درجات الحرارة المرتفعة التي تصل أحيانا إلى 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت).

وبحسب الصور التي تمت مشاركتها على حسابات الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، أخذ مهندسو الجودة الميدانيون في تسلا العديد من السيارات، بما في ذلك طراز 3 وطراز X Plaid فائق السرعة، إلى دبي.

وكتبت الشركة على حسابها في إنستغرام: ”يتوجه مهندسو الجودة الميدانيون لدينا إلى دبي في أكثر الأوقات حرارة في العام لإجراء اختبارات الحرارة والمتانة الشديدة، تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 122 درجة فهرنهايت / 50 درجة مئوية“.

وعبر تويتر نشرت الشركة صورا أخرى علقت عليها قائلة: ”اختبار الحرارة والمتانة الشديدة“ باستخدام رمز تعبيري للإبل.

وأظهرت إحدى الصور سيارة تسلا بجوار جمل وأخرى بجوار ماعز، بينما أظهرت صورة ثالثة مركبة تتنقل عبر المنحدر عبر منطقة رملية.

وكان هناك سائق لإحدى السيارات خلال إجراء التجارب على الكثبان الرملية، وسيارتان أخريان على طريق جبلي سريع.

Extreme heat and durability testing in Dubai 🐫 pic.twitter.com/xOmt7G9seh — Tesla (@Tesla) August 30, 2022

وتقول صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ”يبدو أن موظفي تسلا قضوا وقتا رائعا في الإبحار عبر الكثبان الرملية من أجل اختبار سلامة مركباتها ومتانتها“.

وتضيف الصحيفة: ”ليس من الواضح بالضبط موعد إجراء الاختبار، ولكن من المحتمل أنه كان في يونيو/ أو يوليو، عندما تكون درجات الحرارة في الليل في دبي منخفضة، وتتراوح درجات الحرارة المرتفعة هذا الأسبوع بين 100 و 105 فهرنهايت“.

يأتي الكشف عن الصور بعد أن قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في مؤتمر يوم الإثنين في النرويج، إنه يأمل أن تكون سيارات تسلا ذاتية القيادة في نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا بحلول نهاية عام 2022.

وقدمت تسلا مؤخرًا خططًا لبناء خط جديد لمعدات تصنيع البطاريات في منشأة فريمونت بولاية كاليفورنيا – في مشروع بقيمة 1.5 مليون دولار، وفقًا لوثائق تم الكشف عنها مؤخرا.