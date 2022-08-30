تطبيق جديد للمراسلة يعمل تحت الماء (فيديو)

نجح باحثون في جامعة واشنطن، بإنشاء تطبيق مراسلة أطلقوا عليه اسم ”أكوا آب“ يعمل من تحت الماء، ليحلوا بذلك قيدا مزعجا للتكنولوجيا، لاسيما بالنسبة لهواة ومحترفي الغوص؛ بسبب فقدانهم الإشارة والتواصل الإلكتروني تحت الماء.

وبحسب تقرير نشره موقع ”تك كرانش“ المعني بشؤون التقنية، الثلاثاء، تكمن مشكلة الاتصالات تحت الماء في أن الأخيرة تمتص موجات الراديو، بحيث لا يمكن أن تنتقل أي إشارة ترسلها هواتفنا أو تتلقاها، أكثر من بعض بضع بوصات دون أن تتلاشي تماما، وهذا هو السبب أن الغواصين يعتمدون على الحبل وما شابهه من الأساليب التقليدية للتواصل مع رفقائهم فوق سطح الماء.

وأضاف الموقع، أنه مقابل ذلك، تنتقل الموجات الصوتية عبر الماء بسهولة تامة، ويستخدمها عدد لا يحصى من الأنواع المائية للتواصل، ولكن ليس من بينهم البشر؛ لأن طريقة الصوت البشري لا تعمل بشكل جيد إلا عبر الهواء، ولذا فإن الغواصين يتواصلون مع بعضهم تحت الماء باستخدام إشارات اليد وإيماءات أخرى خاصة بهم.

ويتضمن التطبيق الذي نفذه مختبر ”Mobile Intelligence Lab“ في جامعة واشنطن، العشرات من الإشارات والمفردات التي يتواصل بها الغواصون تحت الماء.

ووفق توشاو تشن، طالب الدكتوراة وقائد الفريق البحثي الذي أنشأ التطبيق، فإن ”أكوا آب“ يعرض الرسائل تحت الماء باستخدام مكبر الصوت والميكروفون المتاحين على نطاق واسع على الهواتف الذكية والساعات.

وقال: ”بخلاف تنزيل التطبيق على هواتفهم، فإن الشيء الوحيد الذي سيحتاجه المستخدمون هو حافظة هاتف مقاومة للماء مواتية للغوص تحت الأعماق“.

وبالنظر إلى تغير ظروف إرسال الإشارات التي تتحول لإشارات صوتية بطريقة معدلة، وتأثرها بالتقلبات المحيطة، فإن التطبيق يقوم بإعادة ضبط نفسه باستمرار، وبعد تجربته في بحيرات وخليج به موجات قوية، وجد الباحثون أنه يمكنهم التواصل وتبادل البيانات بشكل موثوق على مسافة تزيد عن 100 متر.