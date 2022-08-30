ميتا تتيح نشر القطع المشفرة "NFT" عبر "فيسبوك" و"إنستغرام"‎‎

أعلنت شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا أنها ستسمح للمستخدمين الآن بنشر القطاع المشفرة ”NFT“ عبر منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“.

وقالت الشركة في منشور لها إنه يمكن للمستخدمين توصيل محافظهم الرقمية، مثل ”Rainbow“ و“MetaMask“ و“Trust Wallet“ و“Coinbase Wallet“ و“Dapper Wallet“، لنشر المقتنيات الرقمية التي تم سكها على منصات العملات الرقمية الشهيرة، بما في ذلك ”Ethereum“ و“Polygon“ و“Flow“.

وأضافت الشركة: ”بينما نواصل طرح المقتنيات الرقمية على فيسبوك وإنستغرام، بدأنا في منح الأشخاص القدرة على نشر المقتنيات الرقمية التي يمتلكونها عبر كل منصة. هذا سيمكن الأشخاص من ربط محافظهم الرقمية مرة واحدة بأي من المنصتين من أجل مشاركة مقتنياتهم الرقمية عبر كليهما.“

ويختبر عملاق التواصل الأمريكي – المالك لتطبيقات ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ و“واتساب“ – تجربة ”NFT“ عبر منصاته المختلفة منذ مايو الماضي. وفي يونيو الماضي، بدأت شبكة ”فيسبوك“ في عرض المقتنيات الرقمية مع صانعي محتوى مقيمين في الولايات المتحدة. وفي يوليو، وسعت ”ميتا“ دعم ”NFT“ على إنستغرام لـ100 دولة.

وذكر موقع ”تك كرانش“ التقني أن إعلان ”ميتا“، أمس الإثنين، هو مجرد امتداد لهذه الخطوات، لكنه أشار إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت ميزة نشر ”NFT“ متاحة في جميع الأسواق. ولم ترد الشركة الأمريكية على استفسار ”تك كرانش“ في هذا الشأن.

وقال الموقع التقني إنه بصرف النظر عن توسيع الدعم لعرض المقتنيات الرقمية المختلفة، فقد لاحظ خبراء التقنية أن شركة ”ميتا“ تعمل أيضًا على رسوم متحركة مخصصة لمنشورات ”NFT“ والمجموعات الرقمية القابلة للتحصيل.

وأشار الموقع إلى تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، في وقت سابق من العام الجاري قال فيها إن ”ميتا“ ستعمل على عرض ”NFT“ من خلال ”قصص“ (Stories) ”إنستغرام“ وتجعلها متوافقة أيضًا مع نظام ”Spark AR Studio“.

و“Spark AR Studio“ عبارة عن نظام أساسي للواقع المعزز (AR) لنظامي التشغيل ”Mac“ و“Windows“ يتيح للمستخدم إنشاء تأثيرات الواقع المعزز بسهولة إلى حد ما للكاميرات الهواتف المحمولة.

وذكر موقع ”تك كرانش“ أنه بينما ركزت منصات أخرى مثل ”تويتر“ و“ريديت“ على الصور الرمزية المستندة إلى ”NFT“، تحاول ”ميتا“ الآن الوصول إلى جمهور أوسع من خلال تقديم ميزات تتيح للأشخاص إظهار مقتنياتهم الرقمية من خلال المنشورات.

ووفقاً لتقرير الموقع التقني، تتمثل خطة الشركة في دعم أنظمة ”بلوكشين“ (blockchain) والمحافظ الرئيسية، بحيث يمكن لعدد أكبر من الأشخاص الأصليين للعملات الرقمية عرض الفن الرقمي على منصة رئيسية.

ونظام ”بلوكشين“ – أو ”سلاسل الكتل“ بالترجمة الحرفية – هو نظام لتسجيل المعلومات بطريقة تجعل من الصعب أو المستحيل تغييره أو اختراقه.

و“البلوكشين“ يعد أيضاً تقنية تسمح لأي جهة ما – سواء كانت أشخاصاً أو شركات – بنقل أصول ذات قيمة إلى جهة أخرى بأمان ودون تدخل أيّ وسيط.

وأضاف الموقع أنه من ناحية أخرى، يمكن للأشخاص المهتمين بالعملات المشفرة الاطلاع على منشورات ”NFT“ تمامًا مثل المنشورات الأخرى الموجودة في خلاصاتهم (Feed) حتى يتمكنوا من معرفة المزيد عنها.

وتابع الموقع: ”كان الفنانون ينشرون إبداعاتهم من الـNFT على إنستغرام قبل وقت طويل من بدء النظام الأساسي في دعم الخدمة. لذلك، كانت شركة ”ميتا“ تحاول جني الأموال من خلال وضع خارطة طريق طويلة الأجل لدعم المبدعين.“

وفي مايو الماضي، صرح آدم موسيري، رئيس ”إنستغرام“، بأن المنصة تستكشف المبيعات الرقمية القابلة للتحصيل حتى يتمكن المبدعون من الحصول على وسيلة أخرى لكسب المال. وأعربت المنصة أيضًا مراراً عن رغبتها في بناء سوق للفنون الرقمية يمكن استخدامه لشراء عناصر في عالم ”الميتافيرس“.