"ناسا" ترجئ إطلاق "أرتيميس" أول رحلة إلى القمر منذ 50 عاما

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت ناسا الأمريكية الإثنين، إلغاء إطلاق صاروخ ”أرتيميس“ إلى القمر، الذي كان من المنتظر أن تدشن عبره الوكالة برنامجها الجديد، بعد 50 عاما على آخر رحلة ضمن برنامج ”أبولو“.

وتاريخ الإطلاق المحتمل المقبل سيكون الجمعة في الثاني من أيلول/ سبتمبر، ثم في الخامس من الشهر عينه.

لكن يتعين في بادئ الأمر تقويم المشكلة من جانب فرق ناسا قبل تحديد الموعد الجديد.

ومع أن رحلة الصاروخ الجديد كان من المفترض أن تكون تجريبية وغير مأهولة، إلا أنها تكتسي أهمية رمزية كبيرة بالنسبة إلى ناسا التي تستعد لهذا الإقلاع منذ أكثر من عقد.

وتأمل وكالة الفضاء الأمريكية أن يجسد الصاروخ الجديد مستقبلها، وأن يثبت أنها لا تزال قادرة على المنافسة في ظل طموحات جهات عدة من أبرزها الصين وشركة ”سبايس إكس“.

وشهدت الفنادق القريبة من قاعدة كاب كانافيرال نسبة إشغال كاملة، حيث كان من المفترض أن يحتشد ما بين 100 ألف و200 ألف شخص لحضور عملية الإقلاع، إذ كان من المقرر أن تتم العملية في الساعة الثامنة والدقيقة الثالثة والثلاثين من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي.

وبات الصاروخ البرتقالي والأبيض العملاق البالغ ارتفاعه 98 مترا موجودا منذ أسبوع في موقع الإطلاق الشهير ”39B“ بمركز كينيدي للفضاء.

ولا يحمل الصاروح هذه المرة سوى دمى زودت بأجهزة استشعار لتسجيل الاهتزازات ومستويات الإشعاع.

وتتيح كاميرات موجودة في المركبة متابعة وقائع هذه الرحلة التي تستغرق في المجمل 42 يوما.