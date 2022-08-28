حقيبة بلاستيكية بسحاب.. شاهد أبسط غسالة محمولة في العالم

إذا كنت تبحث عن أبسط طريقة لغسيل ملابسك في أثناء الرحلات أو السفر، فقد تكون هذه ”الحقيبة البلاستيكية“ ذات السحاب هي الحل.

صممت حقيبة الغسيل ”Attack Zero“ من قبل شركة ”Kao“ اليابانية، وهي عبارة عن ”حقيبة بسحاب“ سعة 5 لترات، مصممة لمساعدة الأشخاص على القيام بالغسيل في أي وقت وفي أي مكان، بحسب ما أورده موقع ”odditycentral“.

وبحسب الموقع، فإن كل ما عليك فعله هو فتح قفل السحاب ووضع الغسيل المتسخ بالداخل مع بعض المنظفات، التي تأتي مرفقة مع الحقيبة، وأخيرا تعبئتها بالماء.

بعد ذلك يتم غلق السحاب وهز كيس ”Attack Zero“ للتأكد من أن الغسيل امتزج بالمنظف، بعد ذلك يتم فرك الكيس برفق كما تفعل في أثناء ”الغسل اليدوي“.

وأخيرًا، يجب القيام بفك الصمام الصغير الموجود على جانب الكيس وسكب الخليط المتسخ، ثم إضافة الماء النقي لشطف الغسيل، ويمكن تكرار العملية بضع مرات حسب الحاجة.

وقد تبدو حقيبة الغسالة ”Kao Attack Zero“ كمنتج بدائي، وهي كذلك، ولكن هذا ما يجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من المواقف عندما تكون البساطة هي ما يطلبه المستخدم.

وعندما تكون في الخارج للتخييم في مكان ما، فإن الغسالة الذكية لن تفيدك، وفي حال وقوع كارثة طبيعية، عندما لا تتوفر الكهرباء، تؤدي ”الحقيبة البلاستيكية“ المهمة على ما يرام.

وبحسب إفادات عدد من الأشخاص الذين شاركوا آراءهم حول حقيبة الغسيل ”Kao Attack Zero“، فإن الجهاز جيد لما يصل لـ 10 جولات من الغسيل.