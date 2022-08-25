"واتساب" يختبر ميزة عرض صور الملف الشخصي في الدردشات الجماعية

كشفت تسريبات حديثة نشرتها مواقع تقنية متخصصة أن تطبيق المراسلة الفورية ”واتساب“ يعمل على إضافة ميزة جديدة سيبدأ في طرحها بشكل أولي لنظام تشغيل ”iOS“.

وذكر تقرير لموقع ”WABetainfo“ التقني أن ”واتساب“ يعمل على السماح بـ“عرض صور الملف الشخصي في الدردشات الجماعية“، مشيراً إلى أن الميزة قيد التطوير حالياً، وأن إصدارها للاختبار غير معروف حتى الآن.

وأضاف أن الميزة الجديدة ستجلب معها تعديلات وتحسينات إضافية في واجهة مستخدم تطبيق ”واتساب“ عبر أجهزة ”آيفون“، وأنها ستسمح للمستخدمين بإظهار صورة ملفهم الشخصي للمشاركين في الدردشات الجماعية.

وأوضح التقرير أنه سيتم عرض صورة الملف الشخصي بجانب الرسالة التي أرسلها المستخدم في مجموعة الدردشة. وفي الوقت الحالي، يُظهر تطبيق ”واتساب“ فقط اسم المشاركين في المجموعة بجانب رسائلهم.

ويأتي التقرير بعد أيام قليلة من الإبلاغ عن أن تطبيق المراسلة – المملوك لشركة ”ميتا“ – قد يتيح للمستخدمين الحصول على ميزة عرض تحديثات الحالة داخل قائمة الدردشة، وهي ميزة تم طرحها للاختبار في وقت سابق لمستخدمي ”أندرويد“.

وقال التقرير إنه سيتم إطلاق ميزة ”عرض صور الملف الشخصي في الدردشات الجماعية“ في إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة عبر نظام ”iOS“ يحمل رقم ”22.18.0.72“. وأضاف أيضًا أنه لا توجد طريقة لتعطيل هذه الميزة، حيث سيتم ”تمكينها دائمًا افتراضيًا لجميع المشاركين في مجموعة الدردشة ولا يوجد تبديل لها“.

وأما عن ميزة ”عرض تحديثات الحالة داخل قائمة الدردشة“، أوضح موقع ”WABetainfo“ أنه يمكن للمستخدمين من خلالها النقر فوق صورة عرض جهة الاتصال داخل قائمة الدردشة لعرض تحديث الحالة، وأنه يمكن تعطيلها عن طريق ”كتم جميع تحديثات الحالة“.

ولفت الموقع التقني، الذي شارك لقطات شاشة تشرح الإضافة الجديدة، إلى أن الميزة الجديدة كانت قيد التطوير في الأيام الماضية، وأن شركة ”واتساب“ عمدت إلى طرحها للاختبار الآن لتجميع آراء المختبرين والاستفادة من تعليقاتهم حتى تعمل على إصلاح الأخطاء التقنية التي قد تتضمنها الخاصية الجديدة، ومن ثم طرحها بشكل كامل لجميع المستخدمين.

وفي سياق متصل، تختبر ”واتساب“ أيضًا ميزة ”التراجع عن حذف الرسائل“، والتي ستسمح للمستخدمين باستعادة الرسائل المحذوفة عن طريق الخطأ في الدردشة.

وبحسب ما ورد في تقرير آخر لموقع ”WABetainfo“، سيحصل المستخدمون على شريط مخصص أسفل الشاشة بعد حذف رسالة باستخدام خيار ”الحذف من أجلي“ (delete for me) والذي يمكن استخدامه لمنح المستخدمين خيار استعادة الرسالة المحذوفة في غضون فترة زمنية معينة.