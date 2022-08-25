تقنية تستخدم معدات الوقاية الشخصية لزيادة متانة الخرسانة

منذ بداية جائحة فيروس ”كورونا“، ينتج سكان الأرض بالمتوسط، ما يقدر بـ 54000 طن من نفايات معدات الوقاية الشخصية ذات الاستخدام لمرة واحدة يوميا، وتضم الملابس العازلة وأقنعة الوجه والقفازات المطاطية، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وأظهرت الدراسات أن ”حوالي 129 مليارا من أقنعة الوجه التي تستخدم لمرة واحدة، للوقاية من كورونا، يتم التخلص منها كل شهر في جميع أنحاء العالم، برميها في مكبات النفايات أو الشوارع“.

حل مفيد

في جهود متواصلة لمواجهة مسببات تلوث البيئة والحد من التغير المناخي، نجح فريق بحثي من قسم الكيمياء في معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا ”RMIT“ بأستراليا، في ابتكار تقنية يمكنها إعادة تدوير معدات الوقاية الشخصية من ”كورونا“، ودمجها في مادة البناء الخرسانة، لزيادة متانتها.

وتوفر كذلك طريقة مبتكرة لتقليل النفايات الناتجة عن وباء ”كورونا“ بشكل كبير، وتحويلها إلى مواد قيمة.

قوة ومرونة

اختبر الباحثون في المعهد الأسترالي، خلال التجارب إمكانية إعادة تدوير الملابس العازلة والأقنعة والقفازات المطاطية المستخدمة للوقاية من كورونا، ودمجها في مكونات الخرسانة كمواد تقوية.

ووجدوا عند دمج الكمية المناسبة من معدات الوقاية الشخصية هذه، أنها يمكن أن تزيد من قوة الخرسانة بنسبة تصل إلى 22% وتحسن من مقاومتها للتشقق، بحسب الموقع الإلكتروني لمعهد RMIT.

وأجرى الفريق البحثي 3 تجارب منفصلة، حيث تم تقطيع أقنعة الوجه والقفازات المطاطية والملابس العازلة، أولاً، ثم دمجها في الخرسانة بأحجام مختلفة تتراوح بين 0.1% و 0.25%، من مكونات الخرسانة.

وأظهرت النتائج أن القفازات المطاطية زادت من قوة انضغاط الخرسانة بنسبة 22%.

أما الملابس العازلة، فزادت من مقاومة إجهاد انحناء الخرسانة بـ 21٪، وقوة الانضغاط بـ 15% والمرونة بـ 12%، بينما زادت أقنعة الوجه من قوة الانضغاط بنسبة تصل إلى 17%.

نهج جديد

وقال شانون لينش، المؤلف الأول في الدراسة: ”نحن بحاجة ماسة إلى حلول ذكية، للتعامل مع نفايات كورونا التي تزداد باستمرار، وسيظل هذا التحدي حتى بعد انتهاء الوباء“.

وأوضح لينش أن ”نتائج دراستهم تقدم نهجا جديدا للاقتصاد الدائري في تحدي التعامل مع نفايات الرعاية الصحية“.

تجارب ميدانية

بعد تلك النتائج الواعدة، تخطط شركة ”كاسافيكو بي تي واي“ الأسترالية لمواد البناء، لاستخدام تقنية الباحثين في معهد ”RMIT“، لبدء مشروع ميداني.

كما يستعد الفريق البحثي بالمعهد الأسترالي، لمزيد من الدراسات حول تقييم خلط معدات الوقاية الشخصية ذات الاستخدام الواحد في الخرسانة، وتطوير استراتيجيات تنفيذ عملية لإجراء تجارب ميدانية.