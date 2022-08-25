مخاوف العاملين في دول تفتقر للمساواة من دخول الروبوتات لسوق العمل

شهدت الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة، تطورا ملحوظا، ووظفتها الشركات في سوق العمل للاستفادة من قدراتها على تسريع العمل وتحسين جودته وتخفيض تكلفته.

لكن، يصطدم هذا التطور بمخاوف متعلقة بفرص العمل وتهديد العاملين وارتفاع نسب البطالة في بعض الدول.

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ”سينترال فلوريدا“ الأمريكية، أن العاملين في بلدان تفتقر للمساواة الاجتماعية، لا يرحبون بالروبوتات والذكاء الاصطناعي.

ويعني ذلك أن دولا مثل النمسا وفنلندا والسويد والدنمارك ترحب بها أكثر من دول مثل اليونان وإسبانيا، على سبيل المثال، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة ”تيكنولوجي، مايند آند بيهيفيور“ العلمية.

وركزت الدراسة على الدول الأوروبية، في حين أشارت الدكتورة كيندي شوس، إلى أن النتائج يمكن تطبيقها على دول أخرى.

وأوضحت شوس أن مجتمعات تفتقر للمساواة في الدخل والصحة والتعليم، فضلا عن السلم الاجتماعي والمكانة الاجتماعية للفرد، يعاني العاملون فيها من القلق وانعدام الأمان الوظيفي.

ويدفع ذلك العاملين إلى الشعور بالتهديد حيال إدخال أي تقنية جديدة إلى سوق العمل، وتحديدا الروبوتات والذكاء الاصطناعي، في ظل قدرتهما على استبدال العاملين والموظفين.

وأضافت: ”الولايات المتحدة مثلا لديها مشكلات تتعلق بالمساواة المالية والاجتماعية، وتوجد فيها آراء سلبية كبيرة متعلقة بإدخال التقنيات الروبوتية إلى العمل“، وفقا لموقع يوريكا آليرت.

واستخدمت الدراسة استبيانا مفتوحا للعامة شارك فيه أكثر من 13 ألف شخص من 28 دولة أوروبية.

وقالت شوس: ”وصلنا إلى مرحلة أصبحت تسوق فيها الشركات المصنعة للروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي حلولا تستبدل الجهد البشري“.

وأضافت: ”تستفيد الشركات من هذه التقنيات في تحسين العمل وأداء المهمات الصعبة، وزيادة مرونة العمل“.

وتابعت: ”غير أن تطوير هذه التقنيات وإدخالها إلى سوق العمل في بعض البلدان، لن يقابله نجاح في تبنيها وتوظيفها في الأعمال“.

ورأت شوس أن قلة المساواة في المجتمع يجب أخذها في الحسبان، عند تصميم وتطوير التقنيات الجديدة، بهدف توجيه التقنيات نحو تحسين ظروف العمل ورفع الدخل لزيادة مستويات القبول.

ويؤكد البحث أهمية التعاون بين الشركات ومؤسسات الأعمال، مع القطاعات البحثية والعلمية، لدراسة الانعكاسات الاجتماعية للتقنيات الحديثة.