بعد تحليقها 64 يومًا.. تحطم طائرة تعمل بالطاقة الشمسية في أمريكا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفاد الجيش ووسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية تحطمت بعد رحلة استغرقت 64 يومًا فوق الولايات المتحدة، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق لطائرة دون طيار.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي المكلفة بتطوير المعدات العسكرية في بيان، إن الطائرة دون طيار ”زفير-8/Zephyr-8″، التي صممتها شركة تصنيع الطائرات الأوروبية ”إيرباص“، ”شهدت أحداثًا أدت إلى نهاية غير متوقعة“ فوق موقع اختبار ”Yuma Proving Ground“ في صحراء أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة).

ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل، لكن الموقع المتخصص ”سيمبل فلاينغ“، الذي يتتبع بيانات الرحلة، أكد أن الطائرة دون طيار حلقت في مسارات على شكل ”S“ فوق جنوب غرب الولايات المتحدة على ارتفاع 15 كلم قبل أن تسقط فجأة بسرعة عالية ثم تتوقف تمامًا.

ولم يقدم الجيش أي تفسير، لكنه ذكر عدم وقوع إصابات.

وقال مايكل مونتيليوني، مدير برنامج الجيش، الذي يشرف على الرحلة في بيان: ”يعمل فريقنا لجمع وتحليل البيانات الناجمة عن النهاية المفاجئة للرحلة“.

ويبلغ وزن المسيرة 75 كلغ فقط، وقد ضاعفت طائرة زفير الرقم القياسي السابق لأطول رحلة لطائرة دون طيار.