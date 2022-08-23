ابتكار تقنية "ثورية" تسهم بإطالة عمر بطاريات الليثيوم وتحسن أداءها

ابتكر فريق بحثي من قسم الكيمياء بجامعة ”رايس“ الأمريكية، تقنية ثورية، يمكنها السماح بتطبيق بودرة من الفوسفور والكبريت، بأمان، على سطح الأقطاب الكهربائية في بطاريات الليثيوم، بهدف زيادة عمرها الافتراضي، وتحسين سعتها في الشحن الكهربائي، بعشرات المرات، وذلك مقارنةً مع مثيلاتها من الأنظمة الحالية.

وخلال مرحلة تجربة التقنية الجديدة، وضع الباحثون بودرة الفوسفور والكبريت، على مجموعة من أسطح الأقطاب الكهربائية لبطاريات الليثيوم، حيث تحولت بعد ذلك إلى غلاف حماية صلب، وفقًا للموقع الإلكتروني للجامعة.

وقال وين تشن، الباحث المشارك في الدراسة، إن ”الغلاف الصلب الذي تشكل من بودرة الفوسفور والكبريت، يعمل على منع ظهور التشققات على أسطح الأقطاب الكهربائية لبطاريات الليثيوم، وذلك دون الحاجة إلى مذيبات سامة“.

وأوضح أن ”التشققات تعتبر المسبب الرئيسي لتلف بطاريات الليثيوم، وانتهاء مدة صلاحيتها في وقت قصير، وهي المسؤولة عن الاستهلاك السريع لشحن البطارية بالكهرباء“.

واحتفظت الأقطاب الكهربائية التي تم تعديلها باستخدام بودرة الفوسفور والكبريت، بسعة أكبر بنسبة 70٪، بعد 340 دورة شحن، وذلك مقارنة مع بطارية الليثيوم العادية.

ووضع الفريق البحثي أيضاً، بودرة الفوسفور والكبريت على أسطح أقطاب البطاريات التي تحتفظ بأداء شديد الانخفاض، وهي خاصية أخرى ضارة لبطاريات الليثيوم أيون، حيث كانت بعد اختبارها لأكثر من 4000 ساعة تقريباً، أطول عمراً 8 مرات، مقارنةً مع العمر الافتراضي للبطاريات المماثلة لها.

من ناحيته شرح جيمس تور، المؤلف الرئيسي في الدراسة، عملية إجراء التجارب قائلا: ”قمنا أولاً بتنظيف أسطح أقطاب بطاريات الليثيوم، ومن ثم وضعنا عليها هذه البودرة، التي أنشأت غشاء عازلا رقيقا، يتشكل في طبقة تغليف صلبة“.

وأشار إلى أن ”بودرة الفوسفور والكبريت تضبط بأمان تخزين الطاقة وتجعلها أكثر اتساقًا وثباتاً في الأقطاب الكهربائية للبطارية، خلال دورات الشحن والتفريغ، حيثُ تسمح هذه العملية باستقرار بطاريات الليثيوم بشكل كبير في جهدها الزائد“.

وأكد تور أن ”هذا الابتكار من شأنه تبسيط تصنيع بطاريات الليثيوم العالية السعة، مع تحسين عمرها الافتراضي بشكل كبير“، وفق تقديره.