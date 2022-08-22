هل تستطيع الروبوتات فهم السخرية؟‎‎

قد نتساءل عن السبب الذي دفع المهندس بليك ليموان في شركة غوغل إلى الإعلان عن وصول برنامج ذكاء اصطناعي إلى مرحلة الوعي.

ولكن بعضنا شكك في دوافع الرجل، ولم يأخذه على محمل الجد، واعتبره بعض الأشخاص غير واع لما يقوله.

ويدعونا تشارلز باربور المتخصص في علوم الإنسانيات والاتصالات في جامعة ويسترن سيدني الأسترالية، للتخلي عن محاولة الإجابة عن سؤال الوصول إلى الوعي، ومحاولة التركيز على السؤال ذاته.

إذ يمكننا تخيل ليموان شخصا يسخر منا، وذلك لأننا نفترض أن ليموان قادر على قول ما لا يعنيه لأنه كائن واع، ولكن هل يمكن للحاسوب أن يفعل ذلك؟

المشكلة الصعبة

لطالما حاول الفلاسفة تعريف الوعي، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، ما دفعهم لتعريف الوعي بالمشكلة الصعبة.

وقال باربور: ”إذا افترضنا أن الكائن الواعي قادر على التفكير بفكرة ما، وعدم إفشائها، فإن الوعي يجب أن يكون أساسا للسخرية“.

وتابع: ”تعتمد السخرية على قول شيء ما، في حين أننا نقصد عكسه، أي نكون ساخرين عندما لا تتفق كلماتنا مع أفكارنا“؛ وفقا لموقع نيوز ناين.

وأضاف إن ”البشر يمتازون بالقدرة على السخرية، ويمكن للحيوانات أيضا أن تكون ساخرة لكن ليس عن عمد“.

ذكاء اصطناعي ساخر

يرى باربور أن أي سؤال بحثي متعلق بالذكاء الاصطناعي، تقابله محاولات بحثية للإجابة عنه من قبل باحثين كثر حول العالم.

وينطبق ذلك على ابتكار الذكاء الاصطناعي القادر على رصد السخرية، فضلا عن توليد العبارات الساخرة.

وعلى الرغم من كونها مهمة صعبة، فإن صنع ذكاء اصطناعي ساخر يمكن توظيفه في تطبيقات عديدة.

وفي عصر مراجعة المنتجات على الإنترنت، يسعى المنتجون إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الرأي وتحليل المشاعر، لتحديد نوعية محتوى المراجعة.

ويستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل مشاعر الزبون أيضا، والتمييز بين مدح المنتج أو السخرية منه.

ويدخل الذكاء الاصطناعي أيضا في مراقبة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، للحد من التنمر الإلكتروني مع حماية حق حرية التعبير.

وهنا يجب التمييز بين الكلام الجدي والهازئ، إذ إن تشابه السخرية مع الكذب يجعل أجهزة المراقبة في حاجة ماسة لنظام قادر على رصد السخرية.

وفي عصر تقنيات تعلم الآلة والشبكات العصبية الاصطناعية، يستطيع الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط والتعلم من التجربة.

محتوى ساخر

ولبناء شبكة عصبية قادرة على رصد السخرية، لا بد من تعريف السخرية أولا، من خلال جمع المحتوى الساخر من منصات التواصل الاجتماعي.

وبدلا من إعطاء الذكاء الاصطناعي القدرة على التمييز بين المعنيين المتضادين للمحتوى الساخر، فإن الحاسوب يجب أن يبحث عن الأنماط المتشابهة.

وتتضمن بعض العلامات التي تساعد الحاسوب على تمييز الأنماط؛ الكلمات المتكررة، والجمل، وعلامات الترقيم، والوسوم التعبيرية، وغيرها.

واستطاعت نماذج ذكاء اصطناعي طورها الباحثون لرصد السخرية، أن تصل دقتها لنسبة 90%، وهو بذلك قد يتغلب على البشر.

ومع أنه لا يستطيع فهم المحتوى الساخر، إلا أنه يتصرف مثل البشر من خلال رصده وتمييزه عن بقية المحتوى على الإنترنت.