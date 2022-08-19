غوغل تجري تحديثات لتحسين "موضوعية" نتائج البحث

تجري شركة ”غوغل“ سلسلة من التحديثات لتحسين نتائج البحث لدى محرك بحثها الشهير بهدف إعطاء الأولوية لروابط المحتوى الأصلي والموضوعي، وليس المحتوى المجمع أو المعاد تدويره، حتى ولو حظي بزيارات كثيفة.

وأوضحت المتحدثة باسم الشركة باسم ”جينيفر كوتز“ أن التحديثات سيتم طرحها في شكل حزمتين، خلال الأسابيع المقبلة؛ ”للتأكد من أن المحتوى غير الأصلي ذي الجودة المنخفضة لا يحتل مرتبة عالية في البحث، خاصة المواد التعليمية والترفيهية، والمحتوى الخاص بالتسوق والتكنولوجيا“، حسبما أورد موقع ”ذا فيرج“، المعني بالشأن التقني.

واعترفت كوتز أن مستخدمي ”غوغل“ لا يجدون المحتوى مفيدًا إذا كانت الأولوية للروابط الأكثر زيارة بدلًا من الأكثر ارتباطًا بالمعلومات التي يبحثون عن إجاباتها.

وأشارت إلى أن مستخدمي محرك البحث باللغة الإنجليزية حول العالم أول من سيتمكن من الاستفادة من أولى حزمتي التحديث، يوم الإثنين المقبل (22 أغسطس).

ومن شأن هذه الحزمة، التي أسمتها غوغل ”تحديث المحتوى المفيد“، أن تساهم بتحقيق أولى تحسينات ”موضوعية“ البحث عبر جوجل، بحسب ”كوتز“.

وأشارت المتحدثة باسم غوغل إلى توقعات بإجراء تحديث ثانٍ ”لتسهيل العثور على تقييمات أصلية عالية الجودة“ في الأسابيع المقبلة.

ولفتت إلى أن الشركة قامت بتعديل نتائج محرك بحثها الخاصة بمراجعة المنتجات عدة مرات، كان آخرها، في ديسمبر 2021 ومارس 2022، لتظهر بصورة أكثر موضوعية، بعيدًا عن معايير المسوقين.

وهنا يشير ”ذا فيرج“ إلى أن تحديثات غوغل المقبلة ستكون مفيدة في استبعاد روابط التقييمات الآلية للمنتجات والمواقع الإلكترونية، واستبدالها بالتقييمات البشرية الحقيقية، لا سيما تلك التي يكتبها المستخدمون على المنتديات الشهيرة، مثل Reddit.