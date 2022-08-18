حل لغز مخلوق غريب عمره نصف مليار عام.. كيف؟

تمكن فريق بحثي في الصين والمملكة المتحدة من حل لغز مخلوق، أثار الجدل منذ سنوات، لكونه بفم دون فتحة شرج، ويبلغ عمره نحو 500 مليون عام، ويشبه كيس البلاستيك.

وتعود قصة اكتشاف هذا المخلوق، الذي لا يتجاوز حجمه حبة الرمل، إلى العام 2017، وحينها قال العلماء إنه قد يكون أقدم سلف معروف للبشر.

وتم تصنيف هذا المخلوق مؤقتا في مجموعة تسمى الحيوانات ثنائية التناظر، والتي تعد الأسلاف الأولية للفقاريات بما في ذلك البشر.

لكن الدراسة الجديدة التي أجراها الباحثون في الصين والمملكة المتحدة، خلصت إلى أن هذا المخلوق ينتمي لمجموعة تسمى الانسلاخيات، وهي أسلاف العناكب والحشرات.

وجاءت نتائج الدراسة الجديدة بعد أن أخضع الباحثون هذا المخلوق الذي يبلغ قطره (1 مم) إلى تحليل مفصل للغاية بالأشعة السينية، لتحديد المجموعة التي ينتمي إليها بشكل أدق.

وقالت الباحثة إميلي كارلايل، التي درست بشكل تفصيلي هذا المخلوق في تصريحات لـ BBC Radio 4’s Inside Science: ”كان الأمر محيرا بعض الشيء؛ لأن معظم الانسلاخيات لديها فتحة شرج، فلماذا لا توجد في هذا المخلوق؟“.

وقالت إن الاحتمالات المثيرة للاهتمام كانت هي أن سلفا سابقا لمجموعة الانسلاخيات كان دون شرج، ثم تطور بعد ذلك، أو يمكن أن تكون تلك المجموعة فقدت الشرج خلال عملية التطور، أو ربما لم تكن بحاجة إلى واحدة؛ لأنها كانت تستخدم فتحة واحدة للفم والشرج.

ولكن رغم ذلك، فإن السبب الرئيس لإعادة تصنيف هذا المخلوق ووضعه ضمن مجموعة الانسلاخيات، هو أن الفحص الأولي فسر الثقوب التي تحيط بالفم على أنها مسام أو خياشيم وهي سمة بدائية لثنائية التناظر.

لكن عندما نظر العلماء بمزيد من التفصيل والتدقيق من خلال استخدام أشعة سينية قوية لفحص هذا المخلوق، أدركوا أن الثقوب كانت في الواقع قاعدة العمود الفقري التي سحبت (اقتلعت) من مكانها.

يذكر أن العلماء يدرسون هذه الحفريات في مسعى منهم لوضع كل حيوان على شجرة حياة – تشبه إلى حد كبير شجرة العائلة – مما يمكنهم من تكوين صورة لفهم من أين أتت وكيف تطورت.