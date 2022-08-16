روسيا تكشف عن كلب آلي يمكنه إطلاق الصواريخ

كشفت روسيا النقاب عن كلب آلي يمكنه حمل الأسلحة وإطلاق القذائف منها، وذلك خلال منتدى عسكري أقيم، الإثنين، وافتتحه الرئيس، فلاديمير بوتين.

وأفادت وكالة أنباء ”ريا نوفوستي“ الروسية الحكومية بأن المهندسين الروس قدموا كلبًا آليًا قادرًا على حمل الأسلحة وإطلاقها في ”المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش الروسي 2022″، الذي سيستمر حتى الأحد المقبل.

ونقلت مجلة ”فايس“ الأمريكية الكندية عن وكالة الأنباء الروسية قولها إن المطورين قد عرضوا إبداعاتهم الجديدة والمختلفة، في إطار الجهود المتنامية فيما يتعلق بسباق ”تسلح الروبوت“.

وأظهر مقطع فيديو نشرته ”ريا نوفوستي“ عبر موقعها الإلكتروني، الروبوت – الذي يشبه طرازات شركة ”بوسطن ديناميكس“ الأمريكية – مع ”آر بي جي“ مربوط على ظهره.

وأظهر المقطع أيضاً الكلب الآلي وهو يعمل، حيث يشير الروبوت ”إلى الأمام قبل الاستلقاء على الأرض“. ويرتدي الروبوت نفسه شيئًا يشبه الزي الأسود لـ“النينجا“، وتطل عيناه، التي يفترض أنها كاميرات، إلى الخارج.

ووفقاً لمجلة ”فايس“، نقلت الوكالة الروسية عن المطورين قولهم إن الروبوت الخاص بهم يعتبر عينة من النظام الروبوتي ”M-81″، القادر على إجراء الرماية الموجهة ونقل الأسلحة.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoyS pic.twitter.com/BEDjnwstN0 — Rob Lee (@RALee85) August 15, 2022

وأشار المهندسون الروس في حديثهم مع ”ريا نوفوستي“ إلى أنه يمكن استخدام الروبوت الجديد للأغراض المدنية، قائلين: ”يمكن استخدامه في حالات الطوارئ، ومهام تتعلق بالاستطلاع. ويمكنه أيضاً المرور بين الأنقاض وتوصيل الأدوية.“

وأوضح المطورون الروس أنه عند استخدامه في القتال، ”يمكن أيضًا أن يشارك الكلب الآلي – بالإضافة إلى قدرته على إطلاق القذائف – في تحديد الهدف والدوريات والأمن.“ ووفقاً للمجلة، عرض أحد المطورين الروس أيضاً شاحنة عسكرية لا تحتوي على قمرة قيادة.

والجدير بالذكر، أن مؤتمر الأسلحة هذا ينعقد وسط الحرب الروسية الأوكرانية التي أوشكت على إتمام شهرها السادس، ويشارك فيه حوالي 1500 مشارك.

وحضر بوتين مراسم افتتاح المؤتمر، ووصف المعرض بأنه حدث يمكن أن يتعرف فيه المحترفون العسكريون الزائرون من البلدان الأخرى على التطورات الروسية في المعدات العسكرية.

وتحدث بوتين بشكل عام عن المعدات التي قال إنها ”تشكل مستقبل قواتنا المسلحة“، لكنه لم يذكر على وجه التحديد الكلب الآلي أو أي أدوات أخرى بالاسم.

وقال بوتين في خطاب أمام الحاضرين المحليين والدوليين: ”نحن نتحدث عن أسلحة عالية الدقة وروبوتات، وأنظمة قتالية تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة.“

وأضاف: ”كثير منها (الأسلحة) تتقدم بسنوات، وربما حتى عقود، على نظرائها الأجنبية، وتتفوق بشكل كبير من حيث الخصائص التكتيكية والفنية.“