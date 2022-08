روسيا تكشف عن كلب آلي يمكنه إطلاق الصواريخ

كشفت روسيا النقاب عن كلب آلي يمكنه حمل الأسلحة وإطلاق القذائف منها، وذلك خلال منتدى عسكري أقيم، الإثنين، وافتتحه الرئيس، فلاديمير بوتين.

وأفادت وكالة أنباء ”ريا نوفوستي“ الروسية الحكومية بأن المهندسين الروس قدموا كلبًا آليًا قادرًا على حمل الأسلحة وإطلاقها في ”المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش الروسي 2022″، الذي سيستمر حتى الأحد المقبل.

ونقلت مجلة ”فايس“ الأمريكية الكندية عن وكالة الأنباء الروسية قولها إن المطورين قد عرضوا إبداعاتهم الجديدة والمختلفة، في إطار الجهود المتنامية فيما يتعلق بسباق ”تسلح الروبوت“.

وأظهر مقطع فيديو نشرته ”ريا نوفوستي“ عبر موقعها الإلكتروني، الروبوت – الذي يشبه طرازات شركة ”بوسطن ديناميكس“ الأمريكية – مع ”آر بي جي“ مربوط على ظهره.

وأظهر المقطع أيضاً الكلب الآلي وهو يعمل، حيث يشير الروبوت ”إلى الأمام قبل الاستلقاء على الأرض“. ويرتدي الروبوت نفسه شيئًا يشبه الزي الأسود لـ“النينجا“، وتطل عيناه، التي يفترض أنها كاميرات، إلى الخارج.

ووفقاً لمجلة ”فايس“، نقلت الوكالة الروسية عن المطورين قولهم إن الروبوت الخاص بهم يعتبر عينة من النظام الروبوتي ”M-81″، القادر على إجراء الرماية الموجهة ونقل الأسلحة.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoyS pic.twitter.com/BEDjnwstN0

— Rob Lee (@RALee85) August 15, 2022