ألمانيا تخفض تدفئة المباني العامة خلال الشتاء

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الجمعة، أن الحكومة الألمانية ستعمل على تخفيض تدفئة المباني العامة بدرجة حرارة لا تتجاوز 19 مئوية خلال فصل الشتاء، لتوفير الطاقة.

وأوضح الوزير، في مقابلة مع صحيفة ”سود دويتشه تسايتونج“ الألمانية، أن الحكومة ستصدر قرارات في إطار قانون أمن الطاقة، وستستثني منها المستشفيات والمرافق المخصصة للاستخدام الاجتماعي.

وبحسب هيئة الإذاعة العامة ARD، يوجد في ألمانيا ما مجموعه 186 مبنى عاما ستطبق عليها القرارات الجديدة.

وقالت هيئة الإذاعة العامة نقلا عن وكالة الطاقة الألمانية (DENA) إن خفض درجة الحرارة الداخلية بمقدار درجة مئوية واحدة يوفر في المتوسط 6% من الغاز المستخدم للتدفئة.

وأشار هابيك إلى أن الوزارة ستنظم أيضا بموجب مرسوم وقف الإضاءة الليلية للمعالم الأثرية والمباني الفريدة، وهو إجراء نفذته بالفعل بعض المدن من بينها العاصمة برلين.

كما أشار الوزير الألماني إلى إمكانية إطفاء اللافتات المضيئة في الشوارع، وشدد على أن هناك حاجة أيضا إلى إجراءات التوفير في مجال العمل، وهي القضية التي يتواصل من أجلها مع وزارة العمل وشركاء المجتمع المدني.

وفي يوليو الماضي، قدم هابيك حزمة جديدة لأمن الطاقة عززت الحاجة إلى الحد من استهلاك الغاز من قبل الشركات الخاصة والمنازل، في ضوء القيود المفروضة على صادرات الغاز الروسية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أطلقت عدة بلديات في ألمانيا أفكارا مختلفة لتوفير الغاز خلال فصل الشتاء، بما في ذلك قطع الماء الساخن في بعض المباني العامة، والحد من التدفئة في المدارس إلى 20 درجة في الفصول الدراسية، و15 في الأماكن الرياضية.

وتبلغ احتياطيات الغاز الألمانية حاليا ما يقرب من 75%، لذلك من المتوقع أن يتم تحقيق هدف الحكومة في تجاوز تلك النسبة بحلول أوائل شهر سبتمبر.

وتهدف الحكومة الألمانية إلى الوصول إلى احتياطات بنسبة 85% قبل بداية شهر أكتوبر، والوصول إلى 95% بحلول نوفمبر.

وفي بداية يونيو الماضي، خفضت روسيا لأول مرة تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا إلى 60% عبر ”نورد ستريم“ بزعم تنفيذ مهام الصيانة، كما تم تخفيض تدفق الغاز إلى 40% ثم 20% في مناسبات أخرى.