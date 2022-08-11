"شاومي" تطلق الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي

كشفت شركة ”شاومي“ الصينية النقاب رسمياً عن الجيل الثاني من سلسلة هواتفها القابلة للطي، والذي يأتي باسم ”Mix Fold 2″، وذلك بعد يوم من إطلاق شركة ”سامسونغ“ هاتف ”Galaxy Z Fold 4″، لكن العملاق الصيني وعد بتقديم تجربة أكثر قوة مع هاتفه الجديد.

يتميز الهاتف القابل للطي الجديد من ”شاومي“ بشاشة خارجية من نوع ”E5 AMOLED“ من إنتاج ”سامسونغ“، مقاس 6.56 بوصة ودقة ”FHD+“ (2520 × 1080 بكسل) ونسبة عرض إلى ارتفاع 21: 9، مع معدل تحديث 120 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع.

وتدعم الشاشة الخارجية للهاتف تقنيتي ”HDR10 +“ و“Dolby Vision“، وتأتي مع طبقة حماية متطورة من نوع ”Corning Gorilla Glass Victus“. أما الشاشة الرئيسية للهاتف (التي تظهر بعد الطي) فتأتي من نوع ”OLED“ مقاس 8 بوصات ودقة ”2K+“ (2160 × 1914 بكسل)، مع دعم تقنية ”Eco²“، وخاصية ”LTPO 2.0“ الموفرة للطاقة.

وتأتي الشاشة الرئيسية للهاتف مع معدل تحديث 120 هرتز، ودعم تدرج لوني من مجموعة ”DCI-P3″، وتدعم الشاشة أيضاً تقنيتي ”HDR10 +“ و“Dolby Vision“، وتولد ذروة سطوع تصل إلى 1400 شمعة في المتر المربع.

الأداء والإعدادات

يتم تشغيل الهاتف الجديد بواسطة المعالج الرائد في العالم ”Snapdragon 8+ Gen 1″، والذي يأتي ثماني النواة بمعمارية 4 نانومتر، مقترناً بمعالج رسومي متطور من نوع ”Adreno“. ويستخدم الهاتف المفصلة الجديدة التي طورتها ”شاومي“، والمعروفة باسم ”Micro Waterdrop Hinge“، لتقليل تجاعيد الشاشة عند الطي.

ويعمل المعالج مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع ”UFS 3.1“. ويعمل هاتف ”Xiaomi Mix Fold 2″، الذي يدعم شريحتي اتصال ”نانو“، على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، مع واجهة ”شاومي“ التقليدية من إصدار ”MIUI Fold 13“.

وبالنسبة لخيارات الاتصال، يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G)، والجيل الرابع (4G أو LTE)، و“Bluetooth v5.2″ و“NFC“ وشبكة ”Wi-Fi“ متطورة مزدوجة النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز)، ومنفذ ”USB Type-C“، ويزن الهاتف حوالي 262 غرامًا.

الكاميرا

وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية يحمل علامة شركة ”لايكا“ الألمانية لصناعة الكاميرات والعدسات.

ويضم إعداد الكاميرا مستشعراً أساسياً من نوع ”Sony IMX766“ بدقة 50 ميغابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS) مع فتحة عدسة f / 1.8، بالإضافة إلى عدسة ”تليفوتوغرافي“ بدقة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.6، ومستشعر ثالث فائق الاتساع بدقة 13 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

ويتميز إعداد الكاميرا الخلفية بدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة ”8K“ بمعدل 24 إطارًا في الثانية. وللصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعراً بدقة 20 ميغابكسل.

السعر

حددت شركة ”شاومي“ سعر الإصدار الأساسي من هاتف ”Mix Fold 2″، الذي يأتي بـ12 رام و256 غيغابايت مساحة تخزين، بـ1334 دولاراً، بينما يأتي الإصدار الأعلى في التشكيلة (12 رام + 1 تيرابايت تخزين) بـ1779 دولاراً.

ويتوفر الهاتف بخيارات ألوان ”Moon Shadow Black“ و“Star Gold“.