إصبع روبوتي قادر على تمييز خامات الأسطح بدقة عالية

تمكنت مجموعة بحثية من تطوير إصبع روبوتي قادر على تمييز خامات الأسطح التي يلمسها بدقة فائقة تصل إلى 90%.

بحسب ما توصل إليه الباحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم، فإن الفريق اعتمد على مجموعة من المستشعرات الكهربائية المعتمدة على الاحتكاك، لإكساب الإصبع الروبوتي القدرة على الإحساس باللمس.

وقد أشار بحث سابق إلى نجاحه في تطوير أصابع روبوتية قادرة على الشعور بتفاعلات معينة مع الأسطح، مثل الضغط والشعور بالحرارة، إلا أن المجهود البحثي الجديد استطاع أن يتخطى تلك المرحلة إلى إمكانية إدراك الأطراف الذكية لطبيعة خامات الأسطح.

تم تصميم الإصبع من خلال وضع مستشعرات مربعة صغيرة على طرف جسم على شكل إصبع، وقد تم صنع كل مربع من نوع مختلف من البوليمرات البلاستيكية، وتم اختيار كل مربع بسبب خصائصه الكهربائية الفريدة، عندما يتم نقل هذه المستشعرات بالقرب من جسم ما ، مثل سطح مستوٍ ، تتفاعل الإلكترونات من المستشعرات مع المواد بطرق فريدة.

تم توصيل جميع المستشعرات الموجودة أسفل البوليمر بمعالجاتها الخاصة داخل الإصبع ، والتي تم توصيلها بعد ذلك معًا للسماح بمقارنة النتائج وتحليل البيانات القائم على التعلم الآلي.

قام الباحثون بإرفاق شاشة LCD صغيرة لعرض النتائج، وقد اختبروا أصابعهمالإصبع الذكي عن طريق جعله يلمس أسطحًا مستوية مختلفة مثل تلك المصنوعة من الزجاج والخشب والبلاستيك والسيليكون، ووجدوا أنه قادر على اكتشاف المادة المناسبة بمتوسط دقة ​​96.8٪ من الوقت.

اختبر الباحثون أيضًا الإصبع من أجل التحمل من خلال ملامسته لسطح آلاف المرات ووجدوا أنه مثبت جيدًا بما يكفي للتطبيقات الصناعية.

يقترح الباحثون أنه إذا تم استخدام الإصبع الروبوتي في بيئة صناعية ، فيمكن توصيله مباشرة بآلية تحكم، كما أنه يمكن استخدامه لاختبار المنتجات للتأكد من مطابقتها لمعايير التصنيع.

وأشار الفريق البحثي أيضًا إلى أنه يمكن استخدام مثل هذا الإصبع في إنسان آلي كامل الحجم ، مما يزيد من قدراته، وأوضح الفريق أنه من المحتمل استخدام التكنولوجيا الموجودة خلف الإصبع الذكي في الأجهزة التعويضية للمساعدة في استعادة درجة معينة من اللمس للأشخاص الذين فقدوا هذه القدرة.