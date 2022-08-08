يمكن استخدامه للهواتف.. ابتكار طلاء جديد يعالج خدوش السيارات بـ30 دقيقة

ابتكر علماء من المعهد الكوري لبحوث التكنولوجيا الكيميائية (KRICT) مادة طلاء جديدة، تعالج الخدوش على أسطح السيارات بعد 30 دقيقة من تعرضها لأشعة الشمس.

ويتكون الطلاء الجديد من شبكة من ”البوليمرات الأكريليكية“ القائمة على ”البوليول“ مع مادة اليوريا، حيثُ تحتوي البوليمرات على روابط كيميائية ديناميكية يمكن أن تنكسر استجابةً لمحفز ثم تعيد إلى ترتيبها الأصلي؛ ما يؤدي بشكل فعال إلى إصلاح الأضرار الطفيفة مثل الخدوش.

وتعمل الحرارة كمحفز لتشغيل الآلية، التي توفرها صبغة عضوية ضوئية حرارية تلتقط ضوء الأشعة تحت الحمراء الموجود في الغلاف.

وأظهرت تجربة نُشرت نتائجها في مجلة ”ACS Applied Polymer Materials“، أجريت على سيارة نموذجية، أن طلاء ”KRICT“ بعد 30 دقيقة من وضعه، كان قادرا على معالجة الخدوش بشكل جيد.

وأشار الباحثون إلى أنه يمكن تسريع العملية بشكل كبير في ظل الضوء المركّز، حيثُ أظهرت التجارب أنه إذا تم استخدام عدسة مكبرة لتركيز ضوء الشمس على العلامة أو الخدش، فيمكن إصلاحها في أقل من 30 دقيقة.

وتتفوق هذه التقنية على بعض الطلاءات ذاتية المعالجة السابقة من عدة جوانب، على سبيل المثال، تستخدم الأصباغ العضوية الحرارية الضوئية طاقة أقل بكثير من الأنواع العادية غير العضوية، والتي تتطلب مسدسات حرارية أو مصابيح الأشعة فوق البنفسجية المركزة.

ويعد وقت الإصلاح هو عامل آخر يجب تسليط الضوء عليه، على سبيل المثال، قد يستغرق ”Scratch Shield“ معالج الخدوش في سيارة من نوع ”نيسان“، ما يصل إلى أسبوع حتى ظهور نتائج.

ويتمتع الطلاء الجديد بميزة استخدامه لإصلاح الخدوش في نفس المكان عدة مرات، في حين أن المواد الأخرى التي تعمل مع ”كبسولات الراتنج المتفجرة“ لها استخدام واحد فقط في كل منطقة.

ويعد الطلاء مناسبا للسيارات بجميع ألوانها، فهو طلاء شفاف ولا يسبب أي تغيير للون الطلاء الأصلي في السيارة، كما يمتاز الطلاء أيضا بسهولة الاستخدام، حيث تستخدم طرق الرش الحالية في المعالجة.

وعلى الرغم من أن الطلاء مخصص بشكل أساسي للمركبات، إلا أن أي جهاز يتعرض للخدوش يمكن أن يستفيد من تطبيقه، مثل الهواتف الذكية.