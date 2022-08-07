يشبه الماسة وبيت العنكبوت.. ما هو منزل "هيليودوم"؟

في إقليم الألزاس الفرنسي، يثير منزل فريد من نوعه، يطلق عليه اسم ”هيليودوم“، الانتباه، حيث يستمد هذا المنزل طاقته من مسار الشمس، ويبدو شكله غريبا شبيها بالماسة أو ببيت العنكبوت.

وذكر موقع تلفزيون ”بي أف أم تي في“ الفرنسي خصائص هذا المنزل، وقال إنه ”منزل اقتصادي يشبه سطحا زجاجيا وخشبيا ضخما، ويستمد طاقته من مسار الشمس لتوفير استجابة معمارية لحالة الطوارئ المناخية، حيث تبدو الواجهة المواجهة للجنوب عبارة عن سقف زجاجي ضخم بمساحة 160 م2، وارتفاعها 10 أمتار مربعة من المعدن، ويميل بشكل تدريجي نحو الأرض“.

وأضاف: ”يبدو السقف المسطح مائلا أيضا، بينما في الداخل يؤدي درج أنيق إلى 3 مستويات كبيرة، بمساحة إجمالية تبلغ 200 متر مربع من الخرسانة والخشب“.

وحسب التقرير، يبدو كل شيء داخل البيت مرتبا، حيث يوجد بيانو في الطابق الأرضي، وبينما تبلغ درجات الحرارة في الخارج 30 درجة مئوية أو ما يزيد خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، يبدو هذا البيت باردا في الصيف ودافئا في الشتاء، وكل ذلك بدون تكييف أو تدفئة، وفق ما يؤكد مصمم المنزل المهندس إريك واسر البالغ من العمر 65 عاما.

وبين إريك واسر، أنه ”يتم تشغيل سخان المياه بالمنزل بواسطة الألواح الشمسية الموجودة في الجزء العلوي من الهيكل، وفي فصل الشتاء، يغطي سقف المنزل ما يصل إلى 80% من الاحتياجات الحرارية“.

وأشار إلى أنّ السر في ذلك، هو العزل الجيد باستخدام نوع من الصوف الخشبي مواجه لجهة الجنوب، إضافة إلى السقف الزجاجي وميلانه المذهل من أجل الاستفادة القصوى من الشمس وفقا لمسارها اليومي والسنوي.

وأوضح أنه ”في الشتاء، تصطدم أشعة الشمس بالزجاج مباشرة؛ ما يؤدي إلى الاستفادة القصوى من حرارتها وتدفئة المنزل، إضافة إلى خاصية أخرى حاسمة وهي خط العرض الذي يحتسب درجة ميلان الواجهة، بحيث يكون أي مبنى مشابه لهيليودوم في شمال أوروبا أكثر ميلا من الجنوب، بينما تكون الخطوط مستقيمة عند خط الاستواء“.

واستغرق المصمم إريك واسر 10 سنوات لبناء هذا المنزل على قطعة أرض عائلة كوسويلر، غرب ستراسبورغ، حيث يعيش مع زوجته كاتي، الفنانة وصانعة الزجاج.

ويرحب الزوجان بالعديد من الزوار الذين أثار اهتمامهم هذا الجسم المعماري الغريب الذي يحظى بتغطية إعلامية كبيرة، وحتى الآن تمكن هذا المهندس السويسري من تصميم عشرة نماذج من هذا المنزل في فرنسا وسويسرا وألمانيا.

وقال إريك واسر: ”لقد أغرتني فكرة أخذ خط الشمس في الاعتبار لتصميم هذا الشكل“، مشيرا إلى أن الأمر استغرق بعض الوقت بالنظر إلى القيود الإدارية والتقنية وضمان الترويج الفعّال لمثل هذا النموذج الفريد من التصميمات“.