أمريكا تقترب من دخول عصر التصنيع في الفضاء

صوت أعضاء لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC لصالح مقترح دعم التصنيع في الفضاء الخارجي، حيث أن هذا المقترح يسعى نحو استكشاف الفرص المتاحة في مجالات الخدمات والتجميع والتصنيع في الفضاء الخارجي.

تعتبر تلك الخطوة دفعة نحو إدراك أكثر وضوحا للمتطلبات والمخاطر التي تعيشها حاليا سوق وتقنيات عمليات التصنيع في الفضاء، بالتزامن مع فتح المجال أمام الخروج بأفكار ومشروعات جديدة تعزز الجهود الأمريكية في هذا المجال الجديد.

ستسمح الخطوة الجديدة بإمكانية تشجيع شركات تصنيع المعدات الفضائية والأقمار الصناعية بالتصنيع مباشرة في المدارات المحيطة بالأرض، مع تدعيم الجهود الساعية نحو تطوير أساليب وآليات جديدة للتعامل بشكل آمن مع المخلفات الفضائية التي تتزايد نسبتها حول الأرض مع زيادة معدل النشاط البشري في الفضاء.

سيساعد مضي التصويت الأخير بشكل إيجابي على اكتساب فكرة التصنيع في الفضاء دعما أكبر من جانب اللجنة الفيدرالية، خاصة وأن ذلك يأتيعب يومين فقط من تحديث القوانين التي تفسح المجال بشكل اكبر امام ترددات النطاق العريض المستخدمة من جانب الأقمار الصناعية، وكذلك سيؤدي في النهاية إلى إحداث طفرة في مشروعات استغلال الفضاء خلال الفترة المقبلة.

أكدت جيسيكا روسينورسيل، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، أن نتيجة التصويت الجديد هامة للغاية، وأنها تصنع عصرا جديدا تتقبل خلاله اللجنة فكرة التحول الكبير في المشروعات الفضائية من مجرد مجال تسيطر عليه الحكومات، إلى سوق واسع يعمل خلاله العديد من الأطراف في قطاعات مختلفة مثل السياحة الفضائية وشبكات الأقمار الصناعية متعددة الاستخدامات، إلى جانب تحول شامل في قطاع الرحلات التجارية إلى الفضاء.

يعتبر تصويت لجنة FCC دعما كبيرة للمشروعات الفضائية، خاصة وأن الشركات الخاصة، مثل سبيس إكس وبلو أورجن وأكسيوم، تعاني من صعوبات بشأن بناء محطات فضاء تجارية، كما أن وكالة ناسا ستتمكن من البدء في الاستعداد لإمكانية تأجير بعض المساحات على متن محطتها الفضائية، إلى جانب ذلك فإن الخطو الجديدة ستجعل إتمام إصلاحات الأقمار الصناعية في المدار ممكنة، وذلك سيسهم في تقليل النفايات الفضائية الناتجة عن شبكات الأقمار الصناعية المتزايدة التابعة للقطاع الخاص.