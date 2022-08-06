تسريبات تكشف عن ألوان ساعة أبل الجديدة‎‎

كشفت تسريبات حديثة نشرتها أشهر مواقع التقنية عن خيارات الألوان التي سيتوفر فيها الجيل الجديد من ساعة ”أبل“ الذكية التي تحمل اسم ”Watch Series 8“ والمقرر طرحها الشهر المقبل في حدث الشركة الأمريكية المرتقب.

وذكرت التقارير أن الإصدار الأساسي من ساعة ”Watch Series 8“ – المصنوع من الألومنيوم – سيتوفر بأربعة خيارات ألوان؛ هي ”Midnight“ و“Starlight“ و“Product Red“ و“Silver“.

وأشارت التقارير أيضاً إلى أن الساعة القابلة للارتداء من ”أبل“ ستأتي مع خيارين حصريين من ألوان الفولاذ المقاوم للصدأ؛ وهما الفضي والجرافيت.

وكشفت التقارير أن الإصدار الأساسي من تشكيلة ”Apple Watch Series 8“ الجديدة سيأتي بنفس تصميم سابقه، ”Watch Series 7″، مشيرة إلى أن الشركة لم تضيف أي مسشتعرات جديدة لساعتها الذكية، باستثناء خاصية ”الكشف عن الحمى“.

وقال المسرب الشهير لأخبار شركة ”أبل“، المعروف عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم ”ShrimpApplePro“، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ إن الإصدار الأساسي لساعة ”Watch Series 8“ لن يتوفر في طراز ”التيتانيوم“.

وأضاف المصدر أن صندوق ساعة ”Apple Watch Series 8“ سيحصل على ”ختم جديد“ بلاصق أقوى، موضحاً أن ذلك يهدف إلى منع تجار التجزئة من إعادة تغليف الساعة الذكية، الأمر الذي بدوره يحد من عمليات الاحتيال والغش الذي أبلغ عنه عدد من المستخدمين مع إصدارات سابقة.

وتابع المصدر أن ساعة ”Watch Series 8“ ستحتوي على أكبر شاشة عرض وضعها عملاق التكنولوجيا الأمريكي في جهاز يمكن ارتداؤه. ووفقًا للتقارير، قد تأتي الساعة الجديدة باسم ”Apple Watch Pro“.

ووفقًا لتقارير حديثة، يمكن أن تحتوي ساعة ”Watch Series 8“ على مستشعر درجة حرارة الجسم يمكنه ”اكتشاف ما إذا كان المستخدم يعاني من الحمى“، مع توصيات بمراجعة الطبيب أو استخدام مقياس حرارة مخصص. ولفتت التقارير إلى أن الميزة قد لا تعرض درجة الحرارة الدقيقة مثل مقياس الحرارة التقليدي.

في سياق متصل، كشفت تقارير حديثة أخرى أن ”أبل“ تخطط لإصدار ساعة ذكية جديدة ستكون مخصصة بشكل أكبر للرياضيين. وذكرت التقارير أن الساعة ستحتوي على سعة بطارية أكبر بالإضافة إلى غطاء معدني أكثر متانة.

ووفقاً لتقرير صادر عن مارك غورمان، الصحفي بوكالة أنباء ”بلومبيرغ“ والمتابع الأشهر في العالم لأخبار شركة ”أبل“، ستأتي الساعة الجديدة بمقاس 2 بوصة تقريباً مقارنة بالحجم التقليدي لطراز ”Series 7“ الذي يبلغ حوالي 1.9 بوصة.

وقالت التقارير إن دقة الشاشة الخاصة بالساعة – التي من المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الجاري – ستبلغ حوالي 410 بكسل x 502 بكسل، مع الإبقاء على نفس درجة سطوع الألوان الخاص بالطرازات الحالية.

وأشار التقرير إلى أن ”أبل“ تهدف من الشاشة الكبيرة إلى ”إظهار المزيد من مقاييس اللياقة والمعلومات“، فضلاً عن أنها أضافت العديد من الميزات التي تتعلق بالتدريبات واللياقة لنظام تشغيل ”watchOS 9″، بما في ذلك تتبع حدة التمرين والتدريبات متعددة الرياضات.

ونقل غورمان عن مصادر بشركة ”أبل“ قولها إن الساعة ستأتي بـ“مادة معدنية أقوى من الألومنيوم، بالإضافة إلى شاشة مقاومة للكسر“، مؤكدة أنها ستحتوي أيضاً على سعة بطارية أكبر من طرازات ساعات ”أبل“ الحالية، مما يتيح للرياضيين تتبع تدريباتهم لفترات زمنية أطول.

وأضافت المصادر – التي طلبت عدم الكشف عن هويتها – أن الساعة الرياضية الجديدة ستتمتع أيضاً بـ“القدرة على قياس درجة جرارة جسم المستخدم للكشف عن وجود حمى“، بالإضافة إلى ميزات أخرى تعمل على تحسين القدرة على تتبع مقاييس التدريبات الشاقة، مثل المشي لمسافات طويلة أو أثناء السباحة، بشكل كبير.