الكشف عن أول سيارة محايدة للكربون في العالم

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، النقاب عن أول سيارة محايدة للكربون في العالم، والتي تزيل و تخزن ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء قيادتها.

وتم تصميم السيارة الكهربائية المعروفة باسم ”Zem“، بوساطة فريق من الطلاب من جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا.

يحتوي النموذج الأولي للسيارة على ألواح شمسية على السطح وغطاء المحرك، يمكن استخدامها كبطارية خارجية.

ويمكن للسيارة أيضا تخزين حوالي 30 غراما من غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء قيادتها وإخراج الهواء النظيف والمفلتر، وتكتمل سعة المرشح بعد حوالي 200 ميل.

يمكن تنظيف المرشحات أو استبدالها وإفراغ غاز ثاني أكسيد الكربون الملتقط أثناء شحن السيارة الكهربائية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه يمكن إزالة اثنين كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون لكل 12800 ميل تقطعها السيارة سنويا باستخدام ”تقنية التقاط الهواء المباشر“.

ومن غير الواضح ما الذي يحدث للغاز بعد جمعه من فلتر السيارة، إلا أن المشاريع السابقة استخدمت ثاني أكسيد الكربون في صناعة مواد البناء وصودا الخبز.

إضافة إلى ذلك، قام الطلاب بتصميم السيارة بحيث يمكن إعادة تدويرها عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي، حيث إن تصميماتها الداخلية مصنوعة من مواد مستدامة مثل البيناتكس، وهو بديل جلدي غير قابل للتحلل الحيوي مصنوع من ألياف السيليلوز المستخرجة من أوراق الأناناس، مع البلاستيك المعاد تدويره، كما أن نوافذ السيارة مصنوعة من البولي كربونيت.

ومن جانبها، قالت مديرة الفريق، لويز دي لات، إن السيارة تقوم بتنظيف الهواء أثناء القيادة ويهدف الفريق إلى أن يكونوا محايدين تماما لثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى إمكانية زيادة سعة المرشح في السنوات القادمة.

ويعتزم الفريق أيضا، إقران تقنية ”الشحن ثنائي الاتجاه“ في السيارة، حيث تتيح هذه التقنية إمكانية توفير الطاقة للمنازل عندما لا يتم توليد طاقة متجددة في تلك اللحظة.

يذكر أن النقل البري يسهم في إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 16%.