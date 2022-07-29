تقنية جديدة تستخلص مواد من زيت الطهي المستعمل لصنع أحجار بناء مستدامة

في خطوة جديدة نحو تحقيق الاقتصاد المستدام، استخدم باحثون من قسم الكيمياء بجامعة فليندرز الأسترالية، زيت الطهي لاستخلاص مواد جديدة منخفضة التكلفة، لصنع أحجار بناء خفيفة الوزن، ولكنها متينة.

وتدمج المواد الجديدة معًا من خلال عملية كيميائية، دون الحاجة إلى مادة الملاط شائعة الاستخدام في صنع مكونات أحجار البناء مثل الصلصال والإسمنت، والتي تتم في عملية مضرة بيئيًا ومكلفة جدًا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير مواد بناء مستدامة، خاصة أن إنتاج الأسمنت والحديد والصلب يمثل أكثر من 15% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية كل عام، وفقًا لما ذكر موقع ”توب تيك“ للأخبار التكنولوجية.

وقال ماثيو فليندرز، الباحث المشارك في الدراسة: ”اختبرنا نوعًا جديدًا من الأحجار، التي يمكن صنعها من نفايات زيت الطهي الممزوجة مع اثنين من المنتجات الثانوية لعملية تكرير البترول وهما الكبريت وثنائي كلوبنتادين (DCPD)“.

وتترابط الأحجار الجديدة معًا دون مادة ملاط، وذلك عند تطبيق كمية ضئيلة على سطحها من محفز مركب كيميائي نتروجيني.



بدوره أوضح الدكتور ماكسيميليان مان، الباحث المشارك في الدراسة، أن جميع المواد المستخدمة في صنع الأحجار الجديدة وفيرة ويمكن تصنيفها على أنها نفايات صناعية.

ولفت إلى أن الطريقة الجديدة تسمح بإعادة توظيف النفايات في مواد بناء ذات قيمة مضافة، كما يمكن للكبريت ربط الأحجار الجديدة معاً، خلافاً لطريقة البناء التقليدية، التي تستخدم مادة الملاط للربط.

واختبر الفريق البحثي الخصائص الميكانيكية للأحجار الجديدة، وبحثوا عن طرق أخرى لتقويتها، بما في ذلك إضافة ألياف الكربون، لمزيد من التطوير، وتوسيع نطاق استخدامها.

وأكد الباحثون أن الترابط في هذه العملية التحفيزية الجديدة قوية جدًا، حيث ينتج مادة بناء مستدامة بملاط خاص بها، التي من المحتمل أن تبسط من عملية البناء.

ويأتي البحث ضمن مشروع للتحرك نحو بيئة بناء مستدامة، ينفذه فريق بحثي من كلية العلوم والهندسة في الجامعة الأسترالية، بالتعاون مع منظمة ”كلين إيرث تكنولبجيس“ في سنغافورة، المختصة بتطوير حلول مستدامة للاستفادة من موارد الأرض.