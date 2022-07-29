"يوتيوب" تتيح لصانعي المحتوى تحويل مقاطع الفيديو إلى "Shorts"

طرحت منصة ”يوتيوب“ أداة إنشاء جديدة لمساعدة صانعي المحتوى على تحويل مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى مقاطع قصيرة المعروفة باسم ”شورتس Shorts“، بكل سهولة في لحظات.

وقالت المنصة الأشهر للفيديو إنها ”تأمل من خلال الأداة الجديدة أن تجعل مكتبتها من المقاطع القصيرة أكثر نمواً وتفاعلاً عبر المنصة“، حسبما أورد موقع ”techcrunch“ التقني.

ومن خلال التحديث، يستطيع صانع المحتوى تحديد جزء معين من أي فيديو خاص به تم تحميله مسبقاً ثم نشره على هيئة ”Youtube Shorts“.

وكانت ”يوتيوب“ قد أتاحت بالفعل تحويل مقاطع الفيديو الرأسية التي تقل مدتها عن دقيقة واحدة إلى ”شورتس“، حتى لو كان تم تحميلها في الأساس على أنها فيديو تقليدي.

وقد أثارت هيمنة تطبيق ”تيك توك“ الشهير على مجال مقاطع الفيديو القصيرة قلق العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي.

هذا الأمر جعل ”يوتيوب“ تتساءل حول ما إذا كانت مكتبتها من ”الشورتس“ كافية للمنافسة أم تلجأ إلى الاستفادة من محتواها الطويل لإنشاء المزيد من المقاطع القصيرة.

وكانت ميزة ”Remix“ التي أطلقتها ”يوتيوب“ في نيسان/أبريل الماضي، هي أولى خطوات المنصة لتحويل تركيزها نحو الفيديوهات القصيرة.

وتسمح الأداة هذه بإعادة مزج أي فيديو عام على التطبيق ليصبح فيديو قصيرا.

ويستطيع المبدعون من خلال التحديث الجديد – المتوفر الآن لأنظمة تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“ – بتحديد جزء من الفيديو يصل مدته إلى 60 ثانية وتحويله إلى فيديو قصير مستخدما نفس أدوات التحرير الموجودة داخل التطبيق.

وأوضحت ”يوتيوب“ أنه إذا كان مدة المقطع المُختار أقل من 60 ثانية، يمكن لصانع المحتوى تصوير مقطع إضافي أو إضافة مقطع فيديو من ”غاليري“ الفيديو لإكمال مدة المحتوى المطلوبة.

وفي خطوة شبيهة، أتاحت شبكة التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، للمبدعين وصانعي المحتوى عبر منصتها الرقمية، تحويل مقاطع فيديو الألعاب الخاصة بـ“Facebook Gaming“ إلى مقاطع ”ريلز“ (Reels)، لتساعدهم على سرعة الانتشار والتفاعل مع جمهور أوسع.

وقد يستخدم صانعو المحتوى عبر ”يوتيوب“ الميزة الجديدة كوسيلة مبتكرة لجذب الاهتمام بمحتواهم التقليدي الخاص بهم عن طريق الترويج إليه باستخدام المحتوى القصير، وذلك طبقاً لسياسة المنصة التي تروج منذ فترة لفكرة أن مقاطع ”الشورتس“ لديها القدرة على جذب المشاهدات إلى القنوات.

وكانت ”يوتيوب“ – المملوكة لشركة ”غوغل“ الأمريكية – قد صرحت في حزيران/يونيو الماضي، بأن خاصية ”شورتس“ قد تجاوزت 1.5 مليار مستخدم شهرياً.

وأشارت إلى أنها تساعد في تنمية ”بيانات مهمة“ لأصحاب القنوات مثل زيادة وقت المشاهدة وأعداد المشتركين.