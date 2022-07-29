بشخصية نسائية.. "6 GTA" ترى النور في 2024 بعد طول انتظار

يبدو أن صبر عشاق ”GTA“ لن يستمر طويلا للاستمتاع بتجربة الإصدار السادس المنتظر من اللعبة.

وأكد تقرير جديد، أن ”الجيل القادم من اللعبة سيحمل تحديثات مختلفة وتجربة فريدة من نوعها، تتضمن إمكانية اختيار اللاعبين لشخصية نسائية“.

وأشار التقرير الذي نشرته وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية إلى أن ”ذلك سيكون الظهور النسائي الأول طوال تاريخ اللعبة“.

وبين أن ”البطلة النسائية ستكون من العرق اللاتيني، إلى جانب بطل آخر داخل اللعبة“.

وستجري أحداث الإصدار السادس من لعبة ”GTA“ في قصة مبنية على لصوص البنك ”بوني“ و“كلايد“، وفق المصدر ذاته.

وسيعمل مطورو اللعبة بحذر خلال العمل على الإصدار الجديد، بحيث لا يبالغون بالسخرية من المجموعات المهمشة، مثل أصحاب البشرة السمراء وكذلك الجماعات اللاتينية، حتى تتفادى الشركة أخطاء الإصدار الخامس.

ويتوقع الخبراء في سوق الألعاب بأن الإصدار المقبل من لعبة ”Grand Theft Auto“ قد يخرج إلى النور عام 2024.

إلا أن ذلك يعتبر إطارا زمنيا غير مؤكد، خاصة وأن اللعبة في طور مرحلة الإعداد والتطوير منذ العام 2014.

وقد أثر بطء معدل الإنجاز والتأجيل المستمر لطرح الإصدار الجديد على معنويات المطورين والمصممين داخل الشركة المطورة للعبة GTA، وهي شركة ”Rockstar“.

واستقال عدد من المصممين من الشركة على خلفية شعورهم بالملل من عدم خروج عملهم إلى النور طوال سنوات طويلة.

ويُعرف الإصدار السادس من لعبة ”GTA“ داخل الشركة باسم ”كودي Project Americas“، والذي كانت الشركة تخطط له بأن يكون أكبر إصدار على الإطلاق للعبة.

وكانت الشركة ترغب بأن يتضمن قطاعا كبيرا من التصميم الجغرافي لمناطق بالأمريكتين، بحسب ما نقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر مطلعة على خطط مطوري ”GTA“.

وستكون خريطة اللعبة الجديدة نسخة تخيلية من مدينة ميامي الأمريكية والمناطق المحيطة بها.

لكن الشركة تخطط إلى تطوير خريطة اللعبة باستمرار، مضيفة مهاما ومدنا جديدة بشكل دوري.

ودفع ذلك مديري الشركة إلى التفاؤل حول موعد إطلاق اللعبة بأنه سيكون قريبا، على ما أورد التقرير.

وقال إن ”الحجم الضخم الخاص بشكل اللعبة التخيلي وتفاصيلها المتعددة، وكذلك الاهتمام بأدق الأمور لتقديم تجربة اللعب داخل الأمريكتين بشكل مميز للاعبين، جعل تطوير اللعبة أصعب وسيستغرق وقتا أطول“.

ولفت إلى أن ”عالم GTA في الإصدار الجديد سيكون أضخم من أي إصدار مضى“.

يُذكر أن اللعبة قد عانت طوال 4 سنوات من غضب عام، فنتيجة التأجيل المستمر لإطلاق الإصدار الجديد بدأت اللعبة تفقد شعبيتها بين جمهورها.

أضف إلى ذلك التغيرات الداخلية في شركة ”روك ستار“ المتعلقة بمغادرة رئيس قطاع الإبداع بالشركة، دان هاوزر في العام 2019.

ولكن على الرغم من كل ذلك، فإن التوقعات لا تزال قوية بأن ”GTA VI“ ستكون تجربة مختلفة كليا عما قدمته سلسلة الألعاب الشهيرة لعشاقها طوال سنوات.

يُذكر أن ”GTA V“ قد حصدت مبيعات بإجمالي 150 مليون نسخة، لتكون بذلك ثاني أضخم لعبة في تاريخ عالم الألعاب من حيث المبيعات، وذلك بعد لعبة ”ماينكرافت“ لمايكروسوفت والتي وصلت مبيعاتها إلى 283 مليون نسخة.