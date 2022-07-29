"هواوي" تكشف عن مواصفات الجيل الجديد من لابتوب "MateBook X Pro"

أطلقت شركة ”هواوي“ الصينية، جهاز ”MateBook X Pro“، وهو أحدث جهاز كمبيوتر محمول رائد للشركة، وذلك بعدما أطلقت الجيل الأول منه، والذي يحمل الاسم نفسه أيضا، العام الماضي.

ويتميز ”اللابتوب“ الجديد بهيكل معدني متين صديق للجلد مقاوم للتآكل.

ويأتي الجهاز بشاشة متعددة المهام تعمل باللمس بمقاس 14.2 بوصة من نوع ”LTPS“ مع نقاط 10 بت، ودقة ”3.1K“ (3120 × 2080 بكسل)، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هيرتز، مع ذروة سطوع تصل إلى 500 شمعة في المتر المربع، بالإضافة إلى دعم نطاق ألوان ”P3″، و“sRGB“.

وكشفت الشركة أيضًا عن نسخة أكثر تطورا من ”اللابتوب“ تحمل اسم ”بريميوم“ (Premium)، والتي تتميز بطبقة بصرية ”نانو“ يتم التحكم فيها مغناطيسيًا على الشاشة، والتي يزعم أنها تقلل انعكاس الضوء بنسبة 90%.

وتدعي ”هواوي“ أنه أول جهاز كمبيوتر محمول في العالم يحصل على شهادة ”TÜV Eye Comfort 3.0“.

ويعمل الجهاز بمعالجات الجيل 12 من شركة ”إنتل“ (12th Gen Intel Core)، ويأتي أيضا مزودا بشهادة ”Intel Evo“.

ويعمل المعالج مع 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، وما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة تخزين داخلية تأتي من نوع ”NVMe SSD“.

ويحتوي الكمبيوتر المحمول أيضًا على معالج رسومي (كارت شاشة) من نوع ”Intel Iris Xe“. ويتميز الجهاز بفتحات هواء ثلاثية ومروحة مزدوجة، جنبًا إلى جنب مع وحدات تبريد حرارة عالية الأداء للحفاظ على حرارة الجهاز أثناء العمل الشاق.

ويتميز الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 60 واط/ساعة تدعم الشحن السريع عبر منفذ ”USB Type-C“ بقوة 90 واط.

ويزن الكمبيوتر حوالي 1.38 كيلوغرام، بينما يزن إصدار ”البريميوم“ حوالي 1.26كيلوغرام.

ويدعم الجهاز شبكة ”Wi-Fi 6E“ مزدوجة المناطق وعريضة النطاق (2.4 + 5 غيغاهرتز)، يدعم تقنية ”Bluetooth v5.2″، ويأتي مع منفذي من نوع ”Thunderbolt 4“ ومنفذين ”USB“ من النوع ”C“ ومقبس مقاس 3.5 ملم مجمع للسماعة والميكروفون.

وتدعم لوحة اللمس الخاصة بالجهاز أدوات التحكم في اللمس المتعدد والإيماءات.

ويتميز الجهاز أيضا، بلوحة مفاتيح كاملة الحجم بإضاءة خلفية. وتوجد كاميرا ويب عالية الدقة وزر طاقة يضم مستشعرا لبصمة الأصابع، كما يأتي الجهاز مزودًا بستة مكبرات صوت وأربعة ميكروفونات.

ويبدأ سعر ”اللابتوب“ الجديد من ”هواوي“ من 1333 دولارا للطراز الذي يعمل بـ“Intel Core i5″ و1481 دولارا لطراز ”Intel Core i7“.

وقدمت ”هواوي“ النسخة ”البريميوم“ بمعالج ”Intel Core i7“ فقط، وححدت سعرها بـ1778 دولارا.

ويأتي ”اللابتوب“ بأربعة خيارات ألوان، بما في ذلك ”Brocade White“ و“Bright Moon Silver“ و“Ink Blue“ و“Space Gray“.