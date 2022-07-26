مركبة كهربائية جديدة تجمع بين مواصفات السيارة والموتوسيكل‎‎

كشفت شركة Nimbus عن مركبتها الكهربائية الجديدة، والتي تتمتع بتصميم فريد يجمع بين طريقة عمل الدراجات وتصميمها العملي، وكذلك أمان وعملية السيارات الكهربائية، ولكنها تختلف عن المركبتين بأنها تسير على 3 عجلات.

المركبة الجديدة، والتي تحمل اسم Nimbus One EV، تسير بسرعة أقصاها 50 ميل في الساعة، وسعرها 9980 دولارا.

المركبة مصممة بطريقة تجعلها قادرة على الحركة بشكل سريع مع تخطي الازدحامات المرورية، نظرا لتصميمها المدمج النحيف، إلى جانب أن اعتمادها على ثلاث عجلات يجعلها قادرة على المرور منحنية بمرونة عبر المنحنيات، على طريقة الدراجات البخارية التقليدية، إلا جانب أنها تعمل ببطارية سعتها تقدم حيز للتنقل مقداره 93 ميلا للشحنة الواحدة.

حول تصميم المركبة، فإن ”نيمبس ون“ تسير على 3 عجلات، وتأتي بطول يبلغ 2.2 مترا، ويبلغ عرضها حوالي 80 سنتيمترا، كما أنها أصغر من السيارات المدمجة الصغيرة بنحو 3 إلى 5 مرات، وهي عملية لحركة شخصين أو كذلك شخص بصحبة بعض المشتريات، مما سيجعلها خيارا مميزا للأشخاص ممن يعملون في توصيل الطلبات للمنازل، خاصة وأنها مزودة بنظام أمان معتمد على الوسائد الهوائية للحوادث.

وبالتحدث عن فكرة مرونة ”نيمبس ون“ للعبور على سرعة عالية عند المنحنيات، فإن الشركة المطورة قامت بتصميم تقنية خاصة بعملية تأرجح المركبة عند المرور عبر طرق منحنية، ولكن على عكس الموتوسيكلات، فإن قائد السيارة لن يحتاج إلى الميل بجسمه معرضا نفسه للخطر، فالمركبة نفسها ستقوم بتلك المهمة نيابة عنه.

عند استخدام شاحن سريع لشحن المركبة الجديدة، يستغرق شحنها تقريبا أقل من ساعة واحدة، بينما عند شحنها عبر التيار الكهربي المنزلي التقليدي، ترتفع تلك المدة لتصل إلى 5 ساعات ونصف الساعة.

التصميم المميز لمركبة ”نيمبس ون“ يتيح سهولة في عملية الحركة وكذلك تسهيل العثور على مكان مناسب لانتظار المركبة، حيث أنها تشغل فقط نسبة 25% من المساحات المخصصة للسيارات التقليدية، على الرغم من تصميمها المدمج، إلا أن السيارة تقدم مساحة كافية لركوب شخص آخر في مساحة مريحة خلف قائد المركبة.

وفقا للقانون الفيدرالي، فإن المركبة الجديدة تُصنف بأنها موتوسيكل، ويجب عليها أن تتوافق مع كافة المعايير الموضوعة لسير تلك المركبات من جانب هيئة الطرق السريعة الأميركية، إلا أنه بعض الولايات الأميركية ستتطلب من قائدي تلك حمل رخصة قيادة سيارات وليست موتوسيكلات.

من المتوقع أن تصل المركبة الجديدة إلى السوق الأميركي بحلول العام المقبل، بينما سيكون موعد وصولها للسوق الأوروبية بحلول الربع الأول من 2024.