"فايبر" يطلق محفظة رقمية جديدة للمدفوعات

أطلق تطبيق المراسلة الشهير ”فايبر“، خدمة جديدة خاصة به للمدفوعات، وهي عبارة عن محفظة رقمية لدفع الفواتير، وتحويلات الأموال، وشراء المنتجات.

والخدمة الجديدة – التي أُطلق عليها اسم ”المدفوعات أو Payments“ – ستتيح للمستخدمين إعداد محافظ رقمية مرتبطة بحسابات ”فايبر“ الخاصة بهم.

ولطالما كان تطبيق ”فايبر“، وهو تطبيق مراسلة فورية مملوك لشركة التجارة الإلكترونية اليابانية العملاقة ”راكوتن“، حاضرًا بقوة في مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، حيث أطلق خدمات مثل تحويل الأموال، ومدفوعات ”chatbot“ في بلدان مختلفة على مر السنين.

ويمكن استخدام محفظة ”المدفوعات“ الجديدة، وهي مرتبطة أيضًا بحسابات بنكية أخرى، بالإضافة إلى ”فيزا“ و ”ماستر كارد“، لسداد الفواتير، وشراء البضائع، وكذلك تحويل الأموال إلى أفراد آخرين.

وستكون التحويلات ”من نظير إلى نظير“ (P2P) هي أولى هذه الخدمات التي يتم إطلاقها، وستكون مجانية، لكن خدمات مثل المدفوعات الخاصة بالشركات سيتم تحصيل بعض الرسوم مقابل التعاملات.

وأطلقت شركة ”فايبر“ خدمة المدفوعات بشكل مبدئي في ألمانيا واليونان، مع وجود خطط لتوسيع الخدمة لبقية أوروبا، ثم انتشار الخدمة على نطاق واسع لـ180 دولة العام الجاري أو المقبل على أقصى تقدير، وفقًا لبيان الشركة اليابانية.

بدوره، قال أوفير إيال، الرئيس التنفيذي لشركة ”فايبر“، إن أسباب البدء بهاتين الدولتين أولًا ”كانت إستراتيجية“. وأضاف أن تطبيق ”فايبر“ مثبت على هواتف حوالي 91٪ من مستخدمي الهواتف الذكية في اليونان.

وصرح إيال، بأنه يوجد في ألمانيا 3 ملايين مستخدم فقط لـ“فايبر“، لكنه وصف البلاد بأنها ”ممر قوي“ لعمليات النقل إلى اليونان.

وأوضح أن خدمات الدفع الموجودة مسبقًا من ”فايبر“ – مثل مدفوعات ”chatbot“ – ستستمر في الوقت الحالي في أماكنها الرائجة، خاصة أوكرانيا، وبلغاريا، والمجر. لكنه أكد أنه مع توسع خدمة ”المدفوعات“ الجديدة، سيتم إنهاء خدمة ”chatbot“ تدريجيًا واستبدالها بالمحفظة الجديدة.

وقال إيال، إن فايبر لديه 250 مليون مستخدم نشط شهريًا، وهو رقم أصغر بكثير من تطبيقات المراسلة الأشهر الأخرى مثل ”واتساب“ و“وي شات“، التي يقدَّر عدد مستخدميها النشطين بالمليارات.

وأوضح أن فكرة طرح خدمة ”المدفوعات“ الجديدة تهدف إلى زيادة التفاعل بين المستخدمين الحاليين، وجذب أشخاص جدد إلى النظام الأساس أيضًا.