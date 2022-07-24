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علوم وتقنية

الصين تطلق الوحدة المعملية ونتيان إلى محطتها الفضائية الدائمة
تاريخ النشر: 24 يوليو 2022 10:39 GMT
تاريخ التحديث: 24 يوليو 2022 11:50 GMT

الصين تطلق الوحدة المعملية ونتيان إلى محطتها الفضائية الدائمة

أطلقت الصين اليوم الأحد الوحدة المعملية الثانية من ثلاث وحدات إلى محطتها الفضائية الدائمة في واحدة من المهام الأخيرة اللازمة لاستكمال الموقع المداري بحلول نهاية

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المصدر: رويترز

أطلقت الصين اليوم الأحد الوحدة المعملية الثانية من ثلاث وحدات إلى محطتها الفضائية الدائمة في واحدة من المهام الأخيرة اللازمة لاستكمال الموقع المداري بحلول نهاية العام.

وأظهر بث مباشر للتلفزيون الرسمي الوحدة المعملية ونتيان التي تزن 23 طنا على متن لونج مارش 5بي، أقوى صاروخ صيني، في الساعة الـ0622 بتوقيت غرينتش من مركز ونتشانغ الفضائي بجزيرة هاينان الجنوبية.

وهلل الطاقم الفضائي الذي يراقب الإطلاق من غرفة تحكم، وصفقوا عندما انفصلت ونتيان عن الصاروخ بعد نحو عشر دقائق من إطلاقه.

وذكر التلفزيون أن الإطلاق ”تم بنجاح“.

وبدأت الصين بناء المحطة الفضائية في أبريل/ نيسان 2021 بإطلاق الوحدة تيانخه، وهي مقر الإقامة الرئيس، في الرحلة الأولى من 11 رحلة مأهولة وغير مأهولة من المقرر القيام بها.

ويبلغ طول وحدة ونتيان 17.9 متر، وسيتمكن رواد الفضاء من إجراء تجارب علمية عليها.

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